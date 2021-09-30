Eskişehir Ormanspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Haberler Spor
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Eskişehir Ormanspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Eskişehir Ormanspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Eskişehir Ormanspor, hafta başından itibaren Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Eskişehir Ormanspor, hafta başından itibaren Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Türkiye Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde mücadele eden Eskişehir Ormanspor, aldığı iki galibiyetle üçüncü sırada yer alıyor. Nilüfer Belediyespor maçı galibiyetinin ardından yaptığı izin sonrası, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Eskişehir Ormanspor, Cuma günü antrenmanını İstanbul'da gerçekleştirip maç saatini beklemeye başlayacak.

"Hedefimiz bu hafta deplasmandan kayıpsız bir şekilde dönmek olacak"

Eskişehir Ormanspor Sportif direktörü Burçin Albayrak, Süper Lig'de mağlubiyetiz bir şekilde 2 haftayı geride bıraktıklarını söyledi. Takımın moralinin yerinde olduğunu aktaran Albayrak, "Bu sezon ilk defa yer aldığımız Süper Ligde ilk 2 hafta 2'de 2 yaptık. Bu hafta Türkiye'nin köklü ve hentbolun en önemli kulüplerinden Beşiktaş ile oynayacağız. Onlarla iki hazırlık maçı yapıp birini kazandık diğerini kaybettik. Hedefimiz bu hafta deplasmandan kayıpsız bir şekilde dönmek olacak. Moraller yerinde, arkadaşlık ortamımızın iyi olması takımın ruhuna olumlu olarak sirayet ediyor. Bu havayı Yunus Emre turnuvasından bu yana maçlarımıza olumlu bir şekilde yansıyor. Geçen sezondan bu yana Eskişehir'de hentbol adına güzel ise işler yapmaya devam ediyoruz ve hentbol camiasının güzel dönüşleri var. Keza gittiğimiz her deplasmanı evimiz gibi hissettiren Orman Teşkilatının katkıları asla yadsınamaz ve bu da bize ayrı bir motivasyon kaynağı oluyor. Bizler de tüm olumlu işlerin yansımasını oyuncularımızın aldığı güzel sonuçlarla taçlandırmak bizi mutlu ediyor. Başta da belirttiğim hedefimiz galibiyet cumartesi günü saat 18.00'da başta Eskişehir halkı üzerimize tüm taraftarlarımızı TRT SPOR YILDIZ ekranlarından desteklemeye çağırıyoruz" diye konuştu.

"Maçlar ilerledikçe izleyenler bizden daha çok keyif alacaklar"

Eskişehir Ormanspor antrenörü Mehmet Fatih Işık ise, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Lige iyi bir başlangıç yaptık. Tokat deplasmanı ve evimizde Nilüfer Belediye karşısında aldığımız galibiyetlerle morallerimiz yerinde, Beşiktaş çok ciddi bir rakip ve 2 günlük iznin ardından bu maça yönelik hazırlıklarımız sürüyor. Takımımız yeni kuruldu ne kadar milli takımlarda bir arada oynayan kadromuz olsa da, takım halinde bir arada oynamak zamanla oturacak daha da iyi olacağız. Maçlar ilerledikçe izleyenler bizden daha çok keyif alacaklar. Her zaman oyuncularıma söylediğim gibi son topa kadar mücadelemizi sürdürüp Beşiktaş maçını hem keyifli hale getirip hem de istediğimiz sonucu almak en büyük amacımız olacak. Ramazan Mutlu ve Alican Göçmen'in hafif sakatlıkları var onları maç saatine yetiştirmeye çalışıyoruz. Cumartesi günü saat 18.00'da tüm hentbol severleri TRT SPOR YILDIZ ekranlarından bizi takip etmeye davet ediyoruz." - ESKİŞEHİR

Eskişehir Ormanspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Eskişehir Ormanspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Eskişehir Ormanspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Eskişehir Ormanspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Eskişehir Ormanspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Eskişehir Ormanspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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