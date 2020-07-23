ESKİŞEHİR Oğlunu sokak ortasında döven anne: Bir anlık sinirle yaptım, pişmanım Oğlunu sokak ortasında döven anne: Bir anlık sinirle yaptım, pişmanımESKİŞEHİR'de, 4 yaşındaki oğlu Taha'yı sokak ortasında dövünce vatandaşların tepkisiyle karşılaşan Nazan Sezdi (35), "Bir anlık sinirle iki tokat attım. Ben şiddet uygulayan bir anne değilim. Oğlumu geri istiyorum.

Oğlunu sokak ortasında döven anne: Bir anlık sinirle yaptım, pişmanım

ESKİŞEHİR'de, 4 yaşındaki oğlu Taha'yı sokak ortasında dövünce vatandaşların tepkisiyle karşılaşan Nazan Sezdi (35), "Bir anlık sinirle iki tokat attım. Ben şiddet uygulayan bir anne değilim. Oğlumu geri istiyorum. Çok pişmanım" dedi. Savcılık talimatıyla koruma altına alınan Taha'ya, 21 gün süreyle yaklaşması yasaklanan anneye, baba Mevlüt Odabaş, oğlunun velayetini almak için dava açtı.

Eskişehir'de yaşayan Nazan Sezdi, geçen pazar günü, trafiğe kapalı ve halkın yoğun olarak bulunduğu İsmet İnönü-1 Caddesi üzerinde oğlunu, tokat atarak dövdü. Çocuğun yere düştüğünü görenler, duruma tepki gösterip, polise haber verdi. Hemen harekete geçen Eskişehir Asayiş Şubesi ve Çocuk Şubesi ekiplerince, Nazan Sezdi, emniyete götürüldü. İfadesi alınan anne Sezdi hakkında oğluna yönelik 21 gün süreyle 'uzaklaştırma' kararı verildi. Çocuk ise savcılık talimatıyla devlet korunması altına alınıp, yurda yerleştirildi.

2 TOKAT ATTIM, PİŞMANIM

DHA'ya konuşan anne Sezdi, 2015 yılında evlendiği Mevlüt Odabaş ile 6 ay sonra boşanma davası açtıklarını ancak davanın 4 yıl sürdüğünü anlattı. Velayeti kendisinde olan çocuğunun babası ve babaannesiyle görüştükten sonra huysuzluk yaptığını öne süren Sezdi, olay günü yaşananları ise şöyle ifade etti:

"Cadde de yürürken dayanamadım, 'Gel oğlum buraya, huysuzluk yapma' dedim. Aksilik yapmaya devam edince dayanamadım 2 tane vurdum. Vurunca halkın tepkisi oldu, etrafta görenler oldu. Ben şiddet uygulayan bir anne değilim. Ne diyeceğimi bilemiyorum, sadece oğlumu geri istiyorum. O anlık bir sinirle yaptığım bir olay. Bu olaydan sonra ifade verdim. Çocuğumu benden aldılar, şu an oğluna şiddet gösteren bir anne olarak görülüyorum. Aslında şiddet gösteren bir anne değilim ben, çocuğuma düşkün bir anneyim. Dört senemi harcadım onun için, babası hiç ilgilenmedi.'

BİR ANLIK SİNİRLE OLDU

Yurtta kalan oğlunu geri almak istediğini belirten Nazan Sezdi, "Oğlum benim için çok değerli. Oğlumu bana geri versinler, ben oğlumu üç gündür göremiyorum. Anneyim ben, o çocuğun psikolojisi bozuldu. Annesini göremiyor. Çocuğumu geri aldığımda psikoloğa götüreceğim, ruh sağlığı şu an iyi değildir orada. Oğlumsuz yaşayamam, yapamıyorum oğlum olmadan. Tokat atma olayı bir anlık sinirle oldu. Daha önce hiç şiddet uygulamadım. Arada bağırdığım olmuştur ama dövmedim. O benim evladım, 9 ay karnımda taşıdım. Bu olay halkın abartması, halk böyle yapmasıydı oğlum benim yanımda olacaktı. Tabi ki benim yaptığım doğru bir şey değil, onun da farkındayım. Çok pişmanım. Ben oğlumu geri istiyorum. Babası velayet davası açtı. Babasının oğluma bakabileceğimi düşünmüyorum. Bana uzaklaştırma kararı almışlar? diye konuştu.

BABA VELAYET DAVASI AÇTI

Öte yandan baba Mevlüt Odabaş, avukatı Nihat Yüksek aracılığıyla oğlunun velayetini almak için mahkemeye başvurdu. Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de anne-baba ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA