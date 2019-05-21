Eskişehir Kayıp Aa Muhabiriyle İlgili Sosyal Medya Paylaşımına Gözaltı

Kayıp AA muhabiriyle ilgili sosyal medya paylaşımına gözaltı

ESKİŞEHİR'de Anadolu Ajansı'nın Bayburt'ta kaybolan muhabiri Abdülkadir Nişancı hakkında sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulunarak 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ettiği belirlenen İlyas N. (58) polis ekiplerince gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, İlyas N.?nin sosyal medya üzerinden Bayburt'ta kaybolan Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdülkadir N. hakkında paylaşımlarda bulunduğunu tespit etti. Savcılık talimatıyla Nalçakar gözaltına alındı. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından emniyette ifadesi alınan N., adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA