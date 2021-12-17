Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü'nden üreten kadınlara destek

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, üreten kadınları her zaman destekleyeceklerini belirterek, "Kadın çiftçileri tarım, kadın girişimcileri ise yatırım konularında teşvik etmeye dün olduğu gibi bugün de devam edeceğiz" dedi.

Müdür Ender Muhammed Gümüş, kadın kooperatiflerine ve kadın üreticilere yönelik Devlet Teşvikleri Bilgilendirme Seminerinde bir sunum gerçekleştirdi. Sunumunda 2021 yılında kadınlar adına yürüttükleri projeler ve etkinliklerden bahseden Gümüş, müdürlük olarak üreten kadınlar ve örgütlerini pozitif ayrımcılık yaparak desteklediklerini belirtti.

" Eskişehir'de kadınların üretimdeki payını arttırmayı destekliyoruz"

Yaptığı sunumda dünyada gayrisafi hasılanın yüzde 37'sinin kadınların emeğinden geldiğini aktaran Gümüş, dünyada tarımsal iş gücünün yüzde 43'ünü kadınların oluşturduğunu kaydetti. Türkiye'de toplam istihdamın yüzde 29,4'ünün kadınlardan oluştuğunu dile getiren Gümüş, "Ülkemizde tarım sektöründe istihdam edilen kadın oranı yüzde 26,1'dir. Yaklaşık yüzde 32 istihdam oranı olan Eskişehir ilimizde, kadınlarımızın üretimdeki payını daha da arttırmak adına Bakanlığımızın destekleme politikası ve imkanları çerçevesinde üreten ve üretme isteğinde olan kadın girişimcilerimizi ve kadın örgütlerimizi Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak pozitif ayrımcılık yaparak destekliyoruz" dedi.

"Kadın üreticimiz Bakan Pakdemirli'den plaket aldı"

Üreten kadınları desteklemek adına 2021 yılında gerçekleştirilen projelerden bahseden Tarım ve Orman İl Müdürü Gümüş, "2021 yılında; Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü - Orta Asya Bölge Alt Ofisi (FAO- SEC) işbirliği ile pilot il seçilen Eskişehir'de uygulanan "Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında kadınlarımız ve kadın örgütlerimize yönelik eğitimler, işletme ziyaretleri ve teknik inceleme gezileri düzenledik. Tarım ve Orman Bakanlığımızca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği çerçevesinde kadın üreticilerin yer aldığı 'Tarımda 21 Özgün Kadın' organizasyonu kapsamında 'Ben Yaptım Sen de Yaparsın' sloganıyla Ankara'da program düzenlendi. İlimizden Tarımda 21 Özgün Kadın'dan biri seçilen üreticimiz Hayriye Kuşçu'ya Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli tarafından plaket verildi" diye konuştu.

"Kadınlara ticari faaliyetlerinde izlemeleri gereken yollar anlatıldı"

Bakanlık olarak kadınları desteklemek maksadıyla yeni bir adımın atıldığı "Kız Kardeşim" projesinin de ilk uygulandığı illerden birinin Eskişehir olduğunu ifade eden Müdür Gümüş, kırsalda kadınların güçlendirilmesi, tarımsal üretimin artırılması, kaliteli ürün elde edilmesinin öncelikli amaçları olduğunu belirtti. Proje kapsamında Eskişehir'de Kadın Girişimcilere Mentorlük desteği verildiğini dile getiren Gümüş, "Kız Kardeşim projesi kapsamında ulusal ölçekte bir market zincirinin Orta Anadolu Bölge Direktörü kadın girişimcilerimize rehberlik ediyor. Şu ana kadar Tepebaşı, Mihalgazi, Sarıcakaya, Sivrihisar, Kaymaz, Eskişehir Merkez Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortakları ve Eskişehir Kadın Çiftçiler Derneği üyelerinden oluşan 14 kadın girişimciye ticari faaliyetlerinde nasıl güçlenebilecekleri, satış-pazarlama alanlarında rekabet yeteneklerini nasıl artırabilecekleri konularında kritik bilgilendirmeler yapıldı. Yine bu proje kapsamında 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Gününde S.S. Eskişehir Sarıcakaya ve Mahalleleri Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ve Eskişehir Kadın Çiftçi Derneği Başkanları ödüllendirildi. Proje ile kadın çiftçilerimiz ve girişimcilerimiz aldıkları eğitim ve edindikleri tecrübelerle yerel market ve restoranlara artık sipariş hazırlamaya başladılar" ifadelerini kullandı.

Kadınlar çölyak hastalarına umut olacak

Gelecek yıl uygulayacakları yeni proje ile kadın çiftçilerin çölyak hastalarına umut olacağını aktaran Gümüş, "Kadın Çiftçilerimiz Çölyak Hastalarına Umut Oluyor Projesi kapsamında Mahmudiye S.S. Kaymaz ve Kaymazyayla Tarımsal Üretim ve Kalkınma Kooperatifine üye 10 kadın çiftçi ve girişimcimize DİTAP Projesi çerçevesinde 50 dekarlık alanda sözleşmeli karabuğday üretimi yaptırılması planlanmaktadır. Kadın üreticilerimizi desteklediğimiz bu proje ile Çölyak Hastalığı ile mücadelede çok önemli sonuçlar veren Kara Buğday üretimini de ilimizde yaygınlaştırmak istiyoruz" diye konuştu.

"Kadınlar, topraksız tarımla üretim yaptı"

Diğer projeler hakkında da konuşan Gümüş, şöyle devam etti:

"Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor Projesi kapsamında Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü işbirliği ile Tepebaşı ve İnönü İlçelerimizde 'Sertifikalı Tohum ile Bereketli Yarınlara' projesi uygulandı ve üreticilerimize yeni Geliştirilen Kuru Fasulye Çeşitleri tanıtılarak yetiştirme teknikleri gösterildi. İl ve İlçe Müdürlüğümüzün desteği ile Sarıcakaya Mayıslar Mahallemizde Kadın Çiftçi Eğitim Merkezi yapıldı. Japon Büyükelçiliği, Sarıcakaya Kaymakamlığı, Sarıcakaya Belediyesi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz işbirliği ile bakanlığımıza tahsisli bin 800 metrekare arazi üzerinde kadın üreticilerimize uygulama serası ve eğitim binası yapıldı. Bu eğitim merkezinde uygulanan topraksız tarımda marullar suyla, çilek fideleri kokopit ile buluşturuldu. Tarımsal Üretimde Hanımeli Dokunuşu temalı eğitim ve bilgilendirme toplantısı ile üreticilerimize kooperatif ve birlik kurma aşamaları ile Kırsal Kalkınma Hibe Programlarından başvuru yapılabilecek yatırım konuları ve destek koşulları konusunda bilgilendirmeler yapıldı."

Sunumunun devamında katılımcılara KKYDP kapsamında kadın girişimcilere pozitif ayrımcılık yapılarak el sanatları, lüle taşı işletmeciliği ve benzeri faaliyet alanlarında yüzde 50 hibe verildiğini belirten İl Müdürü Gümüş; Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi ile de hayvansal, bitkisel, su ürünleri, yöresel ürünler ve tıbbi aromatik bitki üretimine yönelik 100 bin TL'ye kadar hibe verildiğini hatırlattı. Gümüş, kadın çiftçileri tarımın her alanında desteklemeye, kadın girişimcileri yatırımlara teşvik etmeye dün olduğu gibi bugün de devam edeceklerini belirterek sözlerini sonlandırdı. - ESKİŞEHİR