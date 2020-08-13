Eskişehir'den 8 firma ikinci İSO500 listesinde İstanbul Sanayi Odası (İSO), sanayi kuruluşlarının 2019 yılı verileri üzerinden yaptığı "İSO Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2019" araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

DEVLER LİSTESİNDE 26 FİRMA İLE TEMSİL EDİLMEKTEYİZ

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, İSO tarafından açıklanan "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2019" listesinde Eskişehir'de üretim yapan 8 firmanın yer aldığını açıkladı. Başkan Küpeli, İSO tarafından açıklanan listede her yıl Eskişehir'den daha fazla sanayi kuruluşunun yer aldığını söyleyerek, "Devler listesinde toplamda 26 firma ile temsil edilmekteyiz" dedi.

Listede Eskişehir'de üretim yapan 8 firma yer aldı. Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli yaptığı açıklamada, "İstanbul Sanayi Odası tarafından mali veriler dikkate alınarak her yıl açıklanan Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşları listesinin ardından, Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesi de açıklandı. Bilindiği üzere Eskişehir ve Eskişehir OSB'de üretim yapan 18 firmamız en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde yer almıştı. Bugün açıklanan ikinci 500 sanayi kuruluşu içerisinde ise Yorglass Cam A.Ş., Yurtbay Seramik A.Ş., Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş. (TÜLOMSAŞ), Magnesit A.Ş., Sarar Giyim A.Ş., ODE Yalıtım A.Ş., Rekor Kauçuk A.Ş. ve Europen Endüstri A.Ş. firmalarımız listede yer almıştır. 8 firmamızdan bazıları sadece Eskişehir'de üretim yaparken, bazılarının birkaç ilde ve Eskişehir OSB'de üretim tesisleri bulunmaktadır. Her yıl açıklanan bu listelerde Eskişehir'den daha fazla sanayi kuruluşunun olması için bizleri son derece mutlu etmektedir. Böylece ilk 500 listesinde yer alan 18 firmamız yanı sıra devler listesinde toplam 26 firma ile temsil edilmekteyiz" dedi.

Sayılarını artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz

Eskişehir OSB yönetimi olarak bu listelerde Eskişehir'den çok daha fazla firmaların yer alması için yoğun gayret gösterdiklerini belirten Başkan Küpeli, "Tüm kuruluşlarımız üretimleriyle, ihracatlarıyla, yapmış oldukları istihdamla ve ortaya çıkardıkları katma değerle Eskişehir ve ülkemiz ekonomisine çok ciddi katkılar sağlamaktalar. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu olarak bizler ise bu listelerde Eskişehir'den daha fazla sanayi kuruluşunun olması için var gücümüzle çalışmaktayız. Eskişehir'e ve Eskişehir OSB'ye yeni yatırımlar getirmek için büyük çaba göstermekteyiz" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: Bültenler