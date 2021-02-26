Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
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Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

26.02.2021 14:35 | Son Güncelleme: 26.02.2021 14:38
Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Eskişehir'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'dan şüpheli D.A.B. tarafından Eskişehir'e uyuşturucu madde getirileceği ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hareket geçti.

Ekipler tarafından takibe alınan ve şüphelinin içinde bulunduğu araç, Eskişehir-Bursa kara yolu Çukurhisar Mahallesi yakınlarında durduruldu.

Jandarmanın yakaladığı şüpheli ile araçta bulunan 3 kişinin üzerinde ve araçta yaptığı aramada, 51 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Üzerinde uyuşturucu hap bulunan zanlı D.A.B. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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