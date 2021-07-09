Eskişehir'de yaz okulu atölyeleri başladı
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Eskişehir'de yaz okulu atölyeleri başladı

Eskişehir'de yaz okulu atölyeleri başladı
Bültenler - Haberler | Güncel

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları(ESMEK) kent merkezi ve ilçelerde yaz okulu atölyelerine başladı.

İngilizceden eğlenceli bilime, kodlama atölyesinden el sanatları atölyelerine birbirinden farklı ve eğlenceli 68 branşta çocuklara hizmet veren ESMEK, 7-14 yaş grubu çocukların yaz tatillerini dolu dolu geçmesini sağlıyor.

2020 yılı yaz aylarında online atölyelerle çocukların yanında olan ESMEK, 2021 yılında serbestleşme kuralları ile birlikte yüzyüze eğitimlere başladı. Eskişehir kent merkezi ve Alpu, Beylikova, Çifteler ve İnönü ilçelerinde 9 farklı eğitim merkezinde 68 farklı branşta 224 grupla 2244 çocuğun eğitimlerinin başladığı yaz okulları, 27 Ağustos'a kadar devam edecek. Ayrıca gezici mobil araç ile çocuklara kodlama eğitimleri, güvenli internet kullanımı gibi konularda da eğitimler veriliyor. Pandemi koşullarına göre oluşturulan sınıflarda maske, mesafe ve hijyen kuralları titizlikle uygulanıyor.

Kaynak: Bültenler

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