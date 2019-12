Eskişehir'de suya yüzde 60 zam

05.12.2019 16:44 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:44

ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşletmesi (ESKİ) Genel Kurul toplantısının ikinci birleşiminde yeni yıldan itibaren suya yüzde 60 oranında zam kararı çıktı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi doğal gaz, elektrik, akaryakıt, işçi maliyetleri gibi hizmetlere gelen artışlar nedeniyle zam yapıldığını savunurken, AK Parti İl teşkilatı eylem yaparak, su zammını protesto etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ESKİ Genel Kurul toplantısının 2020 yılı bütçesi ve performansının da görüşüldüğü mecliste komisyonlardan gelen 2020 su tarifelerine yüzde 60 zam yapılması oy çokluğuyla kabul edildi. ESKİ'nin yeni yıl bütçesi ise 370 milyon lira olarak belirlendi. Zam kararının ardından mecliste tartışmalar yaşanırken, Sarıcakaya Belediye Başkanı AK Parti'li Hüseyin Çam, zammın bir rekor olduğunu ifade ederek, "Bugün metreküpü 2.75 lira olan suyun fiyatı 4.85 liraya yükseltiliyor. Yapılan bu zam oranı tüm zamanların rekoru olacaktır. Tüketiciler suyu 4.85 liraya değil, buna yüzde 8 KDV fiyat 5,63 liraya yükselecek. Bu durum insaf ölçüsüne uymuyor" dedi.

Kaynak: DHA

CHP'li meclis üyesi Mustafa Önder ise son 5 yılda suya yüzde 20 zam yapıldığını belirterek, "5 yılda elektriğe yüzde 77, doğal gaza yüzde 80, akaryakıta yüzde 52, asgari ücrete yüzde 25 zam yapıldı. Bizim yaşam kaynağımız suya yüzde 20 zam yapıldı" diye karşılık verdi.BELEDİYEDEN ZAM AÇIKLAMASIEskişehir'de suya yapılan yüzde 60'lık zammın ardından Büyükşehir Belediyesi internet sitesi üzerinden 'zam açıklaması' yaptı. Belediye, doğal gaz, elektrik, akaryakıt, işçi maliyetleri gibi hizmetlere gelen artışları grafiklerle açıklarken, "Son yıllarda doğal gaz, elektrik, akaryakıt, işçi maliyetleri gibi hizmeti etkileyen ana faktörlerde çok büyük artışlar gerçekleşmiştir. Özetlemek gerekirse son 2 yılda elektrik giderleri yüzde 87, akaryakıt giderleri yüzde 44, asgari ücret yüzde 44 oranında artmıştır. Su üretimi ve işletmede kullanılan ham madde (alüminyum sülfat, demir klorür, katyonik polimer, aktif karbon vb.) fiyatları ise son 1 yılda yüzde 116 artış göstermiştir. Tüm bu artışlara rağmen 2017-2019 arasındaki 2 yıllık süreçte su fiyatları yalnızca yüzde 5 oranında arttırılmıştır. Sonuç olarak su üretim maliyeti son 3 yılda yüzde 69 oranında artarken, su tarifelerindeki 3 yıllık artış yalnızca yüzde 11 olmuştur. Tüm bunlara rağmen ESKİ, başta kent merkezi olmak üzere özellikle kırsalda yatırımlarını aksatmamak için büyük mücadele vermiştir. Özellikle kırsalda vatandaşlarımızın büyük sıkıntı çektiği asbestli boru değişimi olmak üzere arıtma tesisleri yapımı, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı yenilemeleri ile yıllarca ilgili kurumlarca ihmal edilen kırsal ilçelerimizde büyük yatırımlar gerçekleşmiştir. ESKİ'nin önümüzdeki 5 yıllık süreçte yapacağı temel yatırımların bedeli ise 150 milyon lira olarak tahmin edilmektedir. Ekonomik krizin her geçen gün kendini biraz daha hissettirdiği ülkemizde doğal gaz, elektrik, akaryakıt gibi üretimi ve hizmeti doğrudan etkileyen temel giderlerdeki büyük artışlar bu fiyat değişikliğini kaçınılmaz hale getirmiştir" denildi.AK PARTİ TEŞKİLATI ZAMMI PROTESTO ETTİAK Parti Eskişehir teşkilatı, suya gelen yüzde 60 zammı protesto etti. Hamamyolu Caddesi'nde bir araya gelen partililer ellerinde, 'Her şey güzel olmadı, her şey çok zamlı oldu, musluktan su değil zam akıyor, artık Eskişehir'de çok şey sudan ucuz' yazılı dövizler taşıdı. AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, meclisteki AK Parti grubunun zamma şiddetle karşı çıkmasına rağmen oy çokluğu ile kabul edildiğini söyledi. Zammı 'fahiş' olarak nitelendiren Çalışkan, "Bu zam oranı çok yüksektir ve fahiş bir zamdır. Bu zammın kabul edilmesi, anlayışla karşılanması mümkün değildir. Geçtiğimiz Temmuz ayında da Kalabak Suyu'na, bir yıl içinde yüzde 82 oranında yapılan zamdan sonra, şebeke suyuna da yüzde 60 oranında zam yapılması, vatandaşlarımızın haklı tepkisine yol açmaktadır. Bu zam, başka alternatifi olmadığı için, şebeke suyunu kullanmaya mecbur olan hemşerilerimiz için bir zulümdür. Musluklardan akan suyun içilmediği, güvenle kullanılmayan, bulanık ve sağlıksız olan şebeke suyunu, bu kadar fahiş bir ücretten satan belediye, Türkiye'nin hiçbir yerinde yoktur. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, önceki belediye başkanları döneminde yapılmış olan su şebekeleri ve ortalama 50 yıllık isale hatlarını kullanmaktadır. En temel tüketim ihtiyacı olan suya ve içtikleri Kalabak Suyu'na da bir yıl içinde bir zam yaparak, sattığı suların tahsildarlığını yapmak yerine, hizmet kalitesini artırmaya ve vatandaşlarımıza ucuz ve kaliteli su temin etmenin en başlıca görevleri olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Bu zamdan bir an önce vazgeçin, vatandaşlarımızı mağdur etmeyin. Sizler bu yanlıştan dönünceye kadar mücadelemizi her platformda dile getirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.