Eskişehir'de sokağa çıkma yasağını ihlal eden 36 kişiye ceza uygulandı
Eskişehir ve bazı ilçelerinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 36 kişiye para cezası verildi.
11.04.2020 19:56 | Son Güncelleme: 11.04.2020 19:56
Eskişehir ve bazı ilçelerinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 36 kişiye para cezası verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde Kovid-19 ile mücadele kapsamındaki sokağa çıkma yasağını ihlal eden 23 kişiye toplam 72 bin 450 lira ceza uygulandı.
Han ilçesinde 2, Seyitgazi ilçesinde 6, Günyüzü ilçesinde de 5 kişiye idari para cezası verildi.
Ekiplerin denetimlerini sürdüreceği bildirildi.
Kaynak: AA