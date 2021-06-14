Eskişehir'de dede ile torununun yardım için topladığı kapakları çaldığı iddia edilen şüpheli serbest bırakıldı

Eskişehir'de engellilere yardım için toplanan 30 çuvalın içindeki yaklaşık 160 kilogram mavi plastik kapağı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir'de engellilere yardım için toplanan 30 çuvalın içindeki yaklaşık 160 kilogram mavi plastik kapağı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Sümer Mahallesi'nde yaşayan ve torunu Melike Sarıtaş (18) ile sosyal medyada "Dede Torun Mavi Kapak" adıyla açtıkları hesap aracılığıyla 2008 yılından bu yana engellilere yardım eden Halit Aydoğan'ın (74) evinin önünde bulunan kapakların çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Polis ekipleri, güvenlik kameralarından hırsızlık şüphelisinin M.T.A. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan zanlının evinde, çalınan kapaklar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

"İyilik er ya da geç yerini buldu"

Kapakları teslim alan Aydoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, engelli bireylere yardım edebilmek için bu plastik kapakların çok önemli olduğunu söyledi.

Emniyet teşkilatına teşekkür eden Aydoğan, "İğneyle kuyu kazar gibi aradılar ve buldular. Geçen sefer üzüntüden ağlamıştım ama bu sefer sevinçten ağlıyorum. Türkiye'deki tüm engelli kardeşlerimi sevindirmeye çalışıyorum. Mutluluğum ondan." dedi.

Melike Sarıtaş da kapakların bulunmasından dolayı çok mutlu olduklarını anlattı.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ve İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'e destekleri için teşekkür eden Sarıtaş, şunları dile getirdi:

"Açıkçası pek ümitli değildik. Yani bulunmaz diye düşünüyorduk. Alan çoktan götürmüştür diye düşünüyorduk ama emniyet birimlerimiz basın mensuplarımız sağ olsun hepsi gerçekten en kısa sürede bulup getirdiler. Kapaklarla bir sürü engelliye adım attıracağız. Onların özgürlüğe açılan penceresi olacaktık, bizim umudumuzu çalmışlardı, onların umutlarını çalmışlardı ama iyilik er ya da geç yerini buldu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar