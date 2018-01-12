Eski'nin Onarmadığı Çukurları İnönü Belediyesi Kapatıyor

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, taleplerine rağmen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) tarafından bakımı yapılmayan yapılmayan yollarda kendi ekipleri ile çalışma başlattıklarını belirtti.

İnönü Belediyesi, ESKİ tarafından alt yapı çalışması sonrası bakımı yapılmayan yollar için çalışma başlattı. Konu ile ilgili açıklama yapan İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, "İlçemizde yollar ve sular ile ilgili çekilen sıkıntıları yakından takip etmekte ve vatandaşlarımızdan gelen talepleri Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili organlarına aktarmaktayız. Ancak bugüne kadar yapılan ikaz ve taleplerin Büyükşehir Belediyesi tarafından değerlendirilmediğini üzülerek görüyor ve ilçe halkının mağduriyetini gideremediğimizden vatandaşlarımız gibi sıkıntı ve üzüntü yaşıyoruz. Gelinen bu noktadan sonra görevini yapmayan Büyükşehir Belediyesi ve sorumluluk alanımızda olmayan belediyemizin vatandaşın mağduriyetine bir son verme düşüncesi ile son kez Büyükşehir Belediyesi ESKİ'ye yazı yazılmıştır. Masrafları Belediyemizce karşılanarak mağduriyetin giderilmesine çalışılacaktır. 8 Ocak 2018 tarihinden itibaren bu sıkıntıların giderilmesi için Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmayan yolların bakımlarının çalışmalarına belediyemiz ekipleri tarafından başlanmıştır" dedi. - ESKİŞEHİR