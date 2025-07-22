Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın eski başkanlarından Murat Çetinkaya, son günlerde adının karıştığı bazı iddialarla yeniden kamuoyunun gündemine geldi. Sosyal medyada yayılan ve kısa sürede geniş yankı uyandıran paylaşımlarda, Çetinkaya hakkında dolandırıcılık suçlamaları olduğu öne sürüldü. Bu gelişmelerin ardından, "Murat Çetinkaya gözaltına mı alındı, ne ile suçlanıyor?" gibi sorularla birlikte hangi görevde çalıştığı ve şu an nerede olduğu da merak konusu oldu. Peki, eski Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya şu an nerede? Murat Çetinkaya hangi görevde çalışıyor? İşte, merak edilen tüm detaylar…

MURAT ÇETİNKAYA ŞU AN NEREDE, HANGİ GÖREVDE ÇALIŞIYOR?

2016-2019 yılları arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı görevini yürüten Murat Çetinkaya, görevden alınmasının ardından kamuoyunun merak ettiği isimlerden biri olmaya devam ediyor. Çetinkaya hakkında kamu kurumları ya da özel sektör tarafından yapılmış resmî bir görev açıklaması bulunmuyor. Ancak bazı kaynaklara göre, eski başkanın özellikle akademik alanda faaliyet gösterdiği ifade ediliyor.

Murat Çetinkaya şu an nerede

Bu kapsamda, İstanbul'daki bazı üniversitelerde öğretim görevlisi olarak ders verdiği ve ekonomi, finans ile sosyal bilimler alanında akademik çalışmalar yürüttüğü belirtiliyor.

Öte yandan, Murat Çetinkaya'nın finans sektörüyle bağlantısını tamamen koparmadığı ve deneyimlerini danışmanlık faaliyetleriyle sürdürdüğü iddia ediliyor. Ancak bu bilgiler henüz resmî kurumlar tarafından doğrulanmış değil.

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