Eski meclis üyesi iş yerinde kalbine yenildi

Burdur'da inşaat malzemeleri satan Burdur Belediyesi eski meclis üyesi Ak Partili iİbrahim Tekin 63), işyerinde kalp krizi geçirerek öldü.

Olay, saat 17.00 sıralarında Aydınlıkevler Mahallesi Mahrukatçılar Sitesi'nde meydana geldi. İnşaat malzemeleri satan işyerindeki ofisinde yüzüstü hareketsiz yatan İbrahim Tekin'i fark eden çalışanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Tekin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Evli ve 4 çocuk babası İbrahim Tekin'in cenazesi, incelemelerden sonra Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ATekin'in kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Kaynak: DHA