Eski istihbaratçı Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Eski istihbaratçı Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın da aralarında bulunduğu 4 sanıklı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasına devam edildi.

Eski istihbaratçı Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi
14.05.2020 17:54 | Son Güncelleme: 14.05.2020 17:54

Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın da aralarında bulunduğu 4 sanıklı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasına devam edildi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve tutuklu sanıklar Enver Altaylı ve Metin Can Yılmaz'ın katılmadığı duruşmada eski istihbaratçı Mehmet Barıner ile tutuksuz sanık Seda Chamatzoglou hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Sebahattin Sarıdoğan, önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu.

Mahkemeye gönderdiği dilekçede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle avukatıyla yeterli kadar görüşemediğini belirten Altaylı, bu nedenle etkin bir savunma hazırlayamadığı için duruşmalara katılamadığını aktardı.

Altaylı'nın avukatı Dilara Yılmaz da müvekkiliyle 2 aydan beri görüşemediğini dile getirerek "Bu nedenle etkin bir savunma hazırlayamadık. Savunma hakkımızı kullanabilmek için duruşmanın ertelenmesini talep ediyoruz. Duruşmayı geciktirmeye yönelik bir düşüncemiz yok. Sadece müvekkilimizin savunma hakkını etkili şekilde kullanmasını amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Sarıdoğan da duruşmaları, Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda gerekli tedbirleri alarak yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Burada hukuka ve usullere uygun bir yargılama yapıyoruz. Sanıklardan bazıları duruşma salonuna gelerek savunma yapmak istedi. Biz de uygun koşullar oluşturarak bu sanıkların savunmalarını duruşma salonunda aldık. İddianamenin hazırlanması ve kabulü koronavirüs salgınından çok önceydi. Savunma hazırlamak için aslında gerekli süre vardı. Buna rağmen müvekkiliniz savunma için ek süre istiyor. Gelinen aşamada tanınan hakkın kötüye kullanıldığını düşünmek istemiyoruz."

Daha sonra iddianamede hakkında, "örgüt üyesi olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek örgüte yardım etmek" suçundan cezalandırılması talep edilen Seda Chamatzoglou'na savunma yapması için söz verildi.

Soruşturma aşamasındaki ifadelerini kabul eden Chamatzoglou, bir tur şirketi çalışanı olduğunu, sanıklardan Enver Altaylı'yı tanımadığını söyledi.

Dava dosyasına nasıl dahil edildiği konusunda bilgisinin olmadığını savunan Chamatzoglou, sanıklardan birinin yurt dışına kaçırılmasına yönelik bir planda yer almadığını iddia etti.

Tutuksuz yargılandığını hatırlatan Chamatzoglou, yargılama sonunda beraatini istedi.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme tutuklu sanıkların bu hallerini devamına hükmetti.

Ayrıca gelecek celse bazı isimlerin tanık olarak dinlenmesi için gerekli yazışmaların yapılmasını kararlaştıran mahkeme, duruşmayı 17 Haziran'a erteledi.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanıklardan Mehmet Barıner'in FETÖ mensubu olduğu ve "Mustafa" kod adıyla faaliyet yürüttüğü belirtildi. Barıner'in faaliyetlerini İran masasında görev yaptığı dönemde de sürdürdüğü, 1 Aralık 2016'da kamu görevinden ihraç edildiği bildirildi.

Barıner'in, Altaylı'nın damadı Metin Can Yılmaz ile üniversiteden tanıştıkları aktarılan iddianamede, Altaylı ve Yılmaz'ın, Barıner'i yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları kaydedildi. Barıner'in yurt dışına çıkarılmasıyla ABD'deki Halkbank davasını manipülatif şekilde etkilenmesinin amaçlandığı anlatıldı.

İddianamede, Altaylı'ya, "terör örgütü yöneticiliği" ve "siyasi ve askeri casusluk", Yılmaz ve Barıner'e ise "terör örgütü üyeliği" ve "siyasi ve askeri casusluk" suçlamaları yönetiliyor. Altaylı'nın 30 yıldan 42 yıl 6 aya kadar, Yılmaz ve Barıner'in ise 22 yıl 6'şar aydan 35'er yıla kadar hapisleri isteniyor.

Altaylı'nın FETÖ mensuplarının yurt dışına çıkarılması için damadının yanı sıra Türkiye ve Almanya vatandaşı Ali Serhat Ilıcak ile birlikte hareket ettiği aktarılan iddianamede, Ilıcak'ın Muğla'da temas kurduğu tutuksuz sanık Seda Chamatzoglou'nun ise "örgüt üyesi olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek örgüte yardım etmek" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Yapılan deney, koronavirüsün yemek masasında ne kadar hızlı yayıldığını gözler önüne serdi Haber
Yapılan deney, koronavirüsün yemek masasında ne kadar hızlı yayıldığını gözler önüne serdi
Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi Haber
Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi
Fatih Ürek, ablasının ölümünde yanında olmayan eski dostu Demet Akalın'ı sildi: Benim için bitti Haber
Fatih Ürek, ablasının ölümünde yanında olmayan eski dostu Demet Akalın'ı sildi: Benim için bitti
Acun Ilıcalı, Ersin'in köpeği hakkında konuştu: Kötü haberi Yılmaz Erdoğan verdi Haber
Acun Ilıcalı, Ersin'in köpeği hakkında konuştu: Kötü haberi Yılmaz Erdoğan verdi
Trump'tan kritik Türkiye ve F-35 sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak? Haber
Trump'tan kritik Türkiye ve F-35 sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı Haber
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'en başarılı belediye başkanları' araştırmasında ilk 10'a giremedi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "en başarılı belediye başkanları" araştırmasında ilk 10'a giremedi
ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı
ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı
Ankara'nın göbeğinde gündüz vakti bebek kaçırıldı
Ankara'nın göbeğinde gündüz vakti bebek kaçırıldı
Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu: Fenerbahçe'nin teklifiyle ilgilenmiyorum
Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu: Fenerbahçe'nin teklifiyle ilgilenmiyorum
Brezilya'da koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı en yüksek düzeyine çıktı
Brezilya'da koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı en yüksek düzeyine çıktı
İstanbul'da taksi şoförü, bıçaklı bir saldırgan tarafından gasp edildi
İstanbul'da taksi şoförü, bıçaklı bir saldırgan tarafından gasp edildi
Beşiktaş'ta koronavirüs testi pozitif çıkan 8 kişiden birinin Burak Yılmaz olduğu iddia edildi
Beşiktaş'ta koronavirüs testi pozitif çıkan 8 kişiden birinin Burak Yılmaz olduğu iddia edildi
Libertadores ve Sudamericana'da; topu öpmek, tükürmek ve forma değiştirmek yasaklandı
Libertadores ve Sudamericana'da; topu öpmek, tükürmek ve forma değiştirmek yasaklandı
Dünya Sağlık Örgütü'nden 200 milyon kişi için uyarı: Koronavirüs gıda krizini daha da kötüleştiriyor
Dünya Sağlık Örgütü'nden 200 milyon kişi için uyarı: Koronavirüs gıda krizini daha da kötüleştiriyor
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den ameliyat sonrası ilk açıklama: Kulüple ilgili çalışmalara devam edeceğim
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den ameliyat sonrası ilk açıklama: Kulüple ilgili çalışmalara devam edeceğim
Koronavürüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Çebi: Bu ortamda futbol oynanamaz
Koronavürüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Çebi: Bu ortamda futbol oynanamaz
Virüs Çin'i ikinci plana attı! Dünyanın en büyük perakende şirketi Walmart, ibreyi Türkiye'ye çevirdi
Virüs Çin'i ikinci plana attı! Dünyanın en büyük perakende şirketi Walmart, ibreyi Türkiye'ye çevirdi
Kartal Devlet Hastanesi Başhekimi Recep Demirhan'dan umut veren sözler: Koronavirüs güç kaybederek mutasyona uğruyor
Kartal Devlet Hastanesi Başhekimi Recep Demirhan'dan umut veren sözler: Koronavirüs güç kaybederek mutasyona...
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti
ABD'de polis ekipleri, 6 yaşındaki oğlunu kaçıran babaya kurşun yağdırdı
ABD'de polis ekipleri, 6 yaşındaki oğlunu kaçıran babaya kurşun yağdırdı
Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı: O kelimeleri kullanmayalım
Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı: O kelimeleri kullanmayalım
Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz
Canlı yayında 'Atatürk' gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz
Canlı yayında "Atatürk" gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz
Kabil'de polis üniformalı saldırganlar doğum kliniğini hedef aldı: İki anne doğum yaparken vuruldu
Kabil'de polis üniformalı saldırganlar doğum kliniğini hedef aldı: İki anne doğum yaparken vuruldu
Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan, İstanbul'daki salgın tehlikesine dikkat çekti: 250 bin taşıyıcı var
Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan, İstanbul'daki salgın tehlikesine dikkat çekti: 250 bin taşıyıcı var
Ormanda 8 saat işkence gören 2 çocuk annesi kadın yaşadığı dehşeti anlattı
Ormanda 8 saat işkence gören 2 çocuk annesi kadın yaşadığı dehşeti anlattı
Erdoğan, CHP'nin İş Bankası hisselerinin Hazine'ye geçirilmesi için talimat verdi: Bayramdan önce halledin
Erdoğan, CHP'nin İş Bankası hisselerinin Hazine'ye geçirilmesi için talimat verdi: Bayramdan önce halledin
Zonguldak'ın Gümeli beldesinde ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Zonguldak'ın Gümeli beldesinde ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Canan Kaftancıoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Hülya Koçyiğit Kenan İmirzalıoğlu
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Rıza Çalımbay Mehmet Özdilek Fernando Muslera
Daha Fazla Kadın Adana Çocuk Kayseri
Şu an buradasınız: Eski istihbaratçı Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.5.2020 03:59:06. #1.15#
title