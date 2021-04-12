Eski Bakan Kürşat Tüzmen, Denizli'de efe kıyafetiyle zeybek oynadı, sıcak hava balonuna bindi
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Eski Bakan Kürşat Tüzmen, Denizli'de efe kıyafetiyle zeybek oynadı, sıcak hava balonuna bindi

Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Kültür Sanat
Eski Bakan Kürşat Tüzmen, Denizli'de efe kıyafetiyle zeybek oynadı, sıcak hava balonuna bindi

Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, bir televizyon programının çekimleri kapsamında ziyaret ettiği Denizli'de, zeybek oynadı ve sıcak hava balonuyla Pamukkale üzerinde uçtu.

Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, bir televizyon programının çekimleri kapsamında ziyaret ettiği Denizli'de, zeybek oynadı ve sıcak hava balonuyla Pamukkale üzerinde uçtu.

Bir televizyon kanalında yayımlanan "Kürşad Tüzmen ile Benim Şehrim" adlı programın çekimleri için Denizli'de bulunan Tüzmen, motosikletiyle Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti.

Tüzmen'i 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda bulunan cam horoz heykeli önünde karşılayan Zolan, daha sonra Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'ne geçerek tesisi tanıttı.

Burada efe kıyafeti giyen eski bakan Tüzmen ile Zolan zeybek oynadı.

Tüzmen misafirperverliğinden dolayı Zolan'a teşekkür ederek, kentin kültürü, sanatı ve binlerce yıllık tarihini yerinde görmeye çalışacaklarını ve Pamukkale'yi gezeceklerini anlattı.

Tüzmen daha sonra Pamukkele Belediye Başkanı Avni Örki ile birlikte Hierapolis Antik Kenti'ni gezdi, travertenlerde fotoğraf çektirerek, sıcak hava balonuyla Pamukkale'yi gökyüzünden seyretme şansı buldu.

Laodikya Antik Kenti'ni de gezen Tüzmen, kazı başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek'ten bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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