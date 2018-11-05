Eski AK Parti Milletvekili Ziyaettin Yağcı Vefat Etti

AK Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve 22. Dönem AK Parti Adana Milletvekili Ziyaettin Yağcı, hayatını kaybetti.

Özel bir hastanede kanser tedavisi gören Yağcı, bugün yaşam savaşını kaybetti.

Yağcı'nın cenazesi yarın öğle namazını müteakip Buruk Mezarlığında toprağa verilecek.

Ziyaettin Yağcı kimdir?

1945 yılında Sivas'ın Gürün ilçesinde doğup Adana'da büyüdü. Orta öğrenimini İmam Hatip Lisesi'nde, ön Lisans eğitimini Mahalli İdareler Yönetiminde, Lisans eğitimini ise Kamu Yönetimi'nde tamamladı. Bir dönem (1975-1977) Çalışma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ve Bakan Özel Kalem Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Milli Nizam Partisi ve Selamet Partisi il yönetiminde, il sekreterliği, il başkan vekilliklerinde bulundu. İlim Yayma Cemiyeti ve Birlik Vakfı gibi çeşitli dernek ve vakıflarda yöneticilik yaptı. 1994-1999 döneminde Anavatan Partisi'nden Belediye Meclis Üyeliğine seçilerek iki dönem Belediye Meclis üyeliği ve Meclis Başkanvekilliği yaptı. Yağcı, 2001 yılında kurulan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Kurucular Kurulu Üyesi oldu. 14 Kasım 2002 - 22 Temmuz 2007 tarihleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. Dönem'de Adana milletvekili olarak görev yaptı. 16 Ocak 2012'de Genel Merkez tarafından il başkanı olarak atandı. Yağcı, 30 Mart 2014'te yapılacak yerel seçimlerde AK Parti Genel Merkezi'nce belirlenen belediye başkan adaylarında kendi görüşlerinin ciddiye alınmadığı gerekçesiyle görevinden istifa etmişti.

Ziyaettin Yağcı evli ve 4 erkek çocuk babasıydı. - ADANA