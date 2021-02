Eski ABD Başkanı Trump'ın vergi kayıtları New York Bölge Savcılığında

NEW ABD Yüksek Mahkemesinin, New York Federal Bölge Mahkemesine 22 Şubat'ta verdiği, eski Başkan Donald Trump'ın vergi kayıtlarına erişebilme onayının ardından ilgili belgelerin New York Bölge Savcılığı tarafından edinildiği belirtildi.