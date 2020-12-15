Eşinin, dayısının oğlu ile ilişkisi olduğunu öğrenen koca silahla dehşet saçtı
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Eşinin, dayısının oğlu ile ilişkisi olduğunu öğrenen koca silahla dehşet saçtı

15.12.2020 20:11 | Son Güncelleme: 15.12.2020 20:15
Eşinin, dayısının oğlu ile ilişkisi olduğunu öğrenen koca silahla dehşet saçtı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde iddiaya göre eşinin dayısının oğlu ile ilişkisi olduğunu öğrenen koca silahla dehşet saçtı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde iddiaya göre eşinin dayısının oğlu ile ilişkisi olduğunu öğrenen koca silahla dehşet saçtı.

Olay, Pamukkale ilçesi Zümrüt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 yaşındaki Muhammet K. eşiyle ilişkisinin olduğu iddia edilen dayısının oğlu Sinan M.'yi (35) vücudunun farklı yerlerinden silahla ateş ederek yaraladı. Olayın ardından otomobille kaçarak Karakurt Mahallesi'nde oturduğu evine gitmeye çalıştı. Polis ekiplerinin peşinde olduğunu anlayan Muhammet K. işyerine kaçmaya çalıştığı sırada polis ekipleri tarafından yakalandı. Sinan M.'yi olay yerinde yaralı halde gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Bölgeye gelen ekipler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından silahla yaralanan Sinan M. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dayısının oğlunu vuran şahıs gözaltına alındı

Polis ekipleri tarafından işyerinin önünde yakalanarak, gözaltına alınan Muhammet K. ifadesi alınmak üzere karakola sevk edildi. Şahsın ilk ifadesinde, "Eşimle ilişkisi olduğunu öğrendim, tartıştık ve silahla yaraladım" dediği belirtildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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