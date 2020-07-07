Eşini son günlerinde göremedi, kızının yüzünü görebilmek için 600 bin TL'ye ihtiyacı var
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Eşini son günlerinde göremedi, kızının yüzünü görebilmek için 600 bin TL'ye ihtiyacı var

Eşini son günlerinde göremedi, kızının yüzünü görebilmek için 600 bin TL'ye ihtiyacı var Sivas'ta görme engelli olarak Dünya'ya gelen 40 yaşındaki Mustafa Yıldırım, eşinin ölümü üzerine gören gözü olan kızının yüzünü görmek için hayırseverlerden ve kendini sağlığına kavuşturabilecek...

07.07.2020 12:09 | Son Güncelleme: 07.07.2020 12:15

Eşini son günlerinde göremedi, kızının yüzünü görebilmek için 600 bin TL'ye ihtiyacı var

Sivas'ta görme engelli olarak Dünya'ya gelen 40 yaşındaki Mustafa Yıldırım, eşinin ölümü üzerine gören gözü olan kızının yüzünü görmek için hayırseverlerden ve kendini sağlığına kavuşturabilecek doktorlardan yardım bekliyor

SİVAS - Sivas'ta görme engelli olarak Dünya'ya gelen 40 yaşındaki Mustafa Yıldırım, eşinin ölümü üzerine gören gözü olan kızının yüzünü görmek için hayırseverlerden ve kendini sağlığına kavuşturabilecek doktorlardan yardım bekliyor.

Sivas kent merkezi Fatih mahallesinde yaşayan 40 yaşındaki Mustafa yıldırım, doğuştan retina yırtığı nedeniyle görme engelli olarak Dünya'ya geldi. Sol gözünde görme yetisi bulunmayan Yıldırım, sağ gözüyle hayatını idame ettirirken 2010 yılında Kayseri'de olduğu ameliyatın ardından sağ gözünde de görme yetisi yüzde 10 seviyesine geriledi. Görme umuduyla girdiği ameliyattan diğer gözünü de kaybederek çıkan Yıldırım, bunun üzerine İstanbul'da özel bir hastanede muayene oldu. Doktorun gözüne takılacak bir cihazla tekrar görebileceğini söylenmesi Yıldırım ve ailesinde heyecanlandırdı. Ameliyat ve gözüne takılacak cihazın bedelinin 600 Bin TL olduğunu öğrenin Yıldırım'ın heyecanı kursağında kaldı. Memleketine dönerek evine kapandı. Geçtiğimiz 18 Şubat'ta hayattaki en büyük destekçisini olan eşini kaybetti. 14 yaşındaki kızıyla birlikte yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Eşinin son günlerini göremeyen baba, kızının yüzünü görmek için hayırseverlerden ve kendini ameliyat edebilecek bir doktordan yardım bekliyor.

"Ben sadece görmek istiyorum"

Hayattaki en büyük isteğinin kızının yüzünü bir kez görmek olduğunu belirten Yıldırım, "40 yaşındayım, doğuştan görme engelliyim. 18 Şubat'ta eşimi kaybettim, eşim benim gören gözümdü. Şimdi ise bana kızım bakıyor. Bir arkadaş vasıtasıyla Kayseri'de bir doktorun olduğunu duydum, orada doktor inceledi. Bana gözümde 3 tane ameliyat gerektiren işlem olduğunu söyledi. Ameliyat olursan buraya geldiğinden yüzde 90 daha iyi görürsün dedi ama tam görürsün demedi. Sadece yüzde 90 daha iyi görürsün dedi. Ben o zamanlar bisiklet kullanıyordum ve simit satıyordum. Ona rağmen daha iyi görürsün dedi. Eğer ameliyat olmazsan çok sürmez, sol gözün gibi sağ gözünü de kaybedersin dedi. Bunları söylemesinin üzerine ameliyat oldum ve durum daha kötü oldu. Bunun üzerine İstanbul'da özel bir hastanede gözümü gösterdim. Orada bana ameliyatla yüzde yüz 1- 1 buçuk metreye kadar görebileceğimi söylediler. Fiyatını sorduğumda ise 600 Bin TL olduğunu söylediler. Parayı toparlamamın imkansız olduğunu söyleyerek, Sivas'a geri döndüm. Gözümün tekrar görmesi için Devlet büyüklerimden göremediklerimi görmek için yardım bekliyorum. Ben sadece bunu istiyorum. Kızımın en azından yüzünü bir kez olsun göreyim. Bu tedaviyi yapacak doktor, nerede olursa olsun rabbimin rızası için yardım bekliyorum. Eşimi görmeyi çok istemiştim, olmadı eşim öldü. Kızımın yüzünü görmeyi çok istiyorum. Bunun için yardım bekliyorum. Günlük hayatta yanıma arkadaş almadan bir yere gidemiyorum. Ben sadece 800 TL engelli maaşı alıyorum, şükür geçimimi sağlıyorum" dedi.

Eşini son günlerinde göremedi, kızının yüzünü görebilmek için 600 bin TL'ye ihtiyacı var

Kaynak: İHA

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