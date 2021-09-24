Eşini 16 yerinden bıçaklayan sanık için 'gönüllü vazgeçme' indirimi talebi - Haberler
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Eşini 16 yerinden bıçaklayan sanık için 'gönüllü vazgeçme' indirimi talebi

Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen - Haberler | Güncel
Eşini 16 yerinden bıçaklayan sanık için 'gönüllü vazgeçme' indirimi talebi

ESKİŞEHİR'de, boşanma aşamasında olduğu Öznur Sazlar'ı (46) 16 yerinden bıçakla ağır yaradığı iddiasıyla 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'tehdit'ten 17 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alan Harun Sazlar için Ankara Bölge Adliye Mahkemesi savcısı, indirim istedi.

ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'de, boşanma aşamasında olduğu Öznur Sazlar'ı (46) 16 yerinden bıçakla ağır yaradığı iddiasıyla 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'tehdit'ten 17 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alan Harun Sazlar için Ankara Bölge Adliye Mahkemesi savcısı, indirim istedi. Savcı, mütalaasında Sazlar'ın bıçaklı saldırıdan gönüllü vazgeçtiğini kaydedip, 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama'dan ceza alması gerektiğini belirtti.

Eskişehir'de, boşanma aşamasındaki 1 çocuk annesi Öznur Sazlar'ı 16 yerinden bıçakla ağır yaraladığı öne sürülen Harun Sazlar, tutuklu yargılandığı Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 16 yıl 6 ay, 'tehdit' suçundan ise 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, Sazlar hakkında 'iyi hal' ve 'haksız tahrik' indirimi uygulamadı ve tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkemenin gerekçeli kararının ardından dava, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi'ne gönderildi.

SAVCI 'KASTEN YARALAMA'DAN CEZA İSTEDİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi'nde görülen davada savcı, sanık Harun Sazlar hakkındaki mütalaasını açıkladı. Yerel mahkemenin verdiği 'kasten öldürmeye teşebbüs' cezasının kaldırılarak, 'eşe karşı neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış kasten yaralama' suçundan ceza verilmesi gerektiği belirtilen mütalaada, "Sanık elindeki bıçağı havaya kaldırmış boğazıma doğru indirmekteyken ve diğer eliyle de benim ağzımı kapatmış haldeyken göz göze geldik, 'Harun yapma' dedim, bu esnada sanık beni bıraktı' şeklindeki beyanları, eyleminden Öznur Sazlar'ın ricasıyla nedametle (pişmanlıkla) vazgeçtiği anlaşılan sanığın kullanımındaki cep telefonu hattından hemen 112 Acil Servis ve 155 Polis İmdat'ı arayarak getirtilen ses kayıtlarına göre, eşini bıçakladığını, sağlık durumundan endişe ettiğini bildirerek yardım istemesi, bıçak darbelerinden sadece birinin hayati tehlikeye yol açması birlikte değerlendirildiğinde, sanığın suçun icrai hareketlerinden gönüllü vazgeçtiğinin kabulünün gerektiğinin anlaşılması karşısında, sanığın olay tarihinde resmi nikahlı eşi olan Öznur Sazlar'ı yaralama kastıyla hareket ettiği değerlendirilmektedir" denildi.


Eşini 16 yerinden bıçaklayan sanık için 'gönüllü vazgeçme' indirimi talebi

Eşini 16 yerinden bıçaklayan sanık için 'gönüllü vazgeçme' indirimi talebi

Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen - Son Dakika Haberleri
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