Son dakika haberi | İSTANBUL - Esenyurt'ta yabancı uyruklu şahıslara yönelik kimlik denetimi
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Son dakika haberi | İSTANBUL - Esenyurt'ta yabancı uyruklu şahıslara yönelik kimlik denetimi

29.12.2020 14:19 | Son Güncelleme: 29.12.2020 14:35

Son dakika haberi: Polis ekiplerin yabancı uyruklu şahıslara yönelik kimlik denetiminden detay görüntüler Esenyurt'ta yabancı uyruklu şahıslara yönelik kimlik denetimi Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu şahıslara yönelik kimlik denetimi yaptı.

Polis ekiplerin yabancı uyruklu şahıslara yönelik kimlik denetiminden detay görüntüler

Esenyurt'ta yabancı uyruklu şahıslara yönelik kimlik denetimi

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu şahıslara yönelik kimlik denetimi yaptı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Esenyurt Meydanı'nda yaptıkları denetimde, yabancı uyruklu şahısların pasaport, kimlik, oturma izni ve seyahat belgelerini kontrol etti.

Geçerli belge gösteremeyen 45 kişi polis merkezine götürüldü.

Şahısların emniyetteki işlemlerin ardından toplama merkezine götürüleceği öğrenildi.

Son dakika haberi | İSTANBUL - Esenyurt'ta yabancı uyruklu şahıslara yönelik kimlik denetimi
Son dakika haberi | İSTANBUL - Esenyurt'ta yabancı uyruklu şahıslara yönelik kimlik denetimi
Son dakika haberi | İSTANBUL - Esenyurt'ta yabancı uyruklu şahıslara yönelik kimlik denetimi
Son dakika haberi | İSTANBUL - Esenyurt'ta yabancı uyruklu şahıslara yönelik kimlik denetimi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş

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