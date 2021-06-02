Esenyurt'ta uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
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Esenyurt'ta uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Esenyurt'ta uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Esenyurt'ta uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, sokak satıcılarına uyuşturucu madde temin ettiği iddiasıyla bir kişiyi takibe aldı.

Ekipler, şüphelinin Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

Aramada, 3,2 kilogram uyuşturucu madde, 2 bin 24 uyuşturucu hap, 35 kök Hint keneviri, cep telefonu, ruhsatsız tabanca, hassas terazi ve bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş

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