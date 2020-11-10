Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı; 2 gözaltı
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Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı; 2 gözaltı

10.11.2020 04:30 | Son Güncelleme: 10.11.2020 04:41
Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı; 2 gözaltı

ESENYURTta uyuşturucu operasyonu sırasında polise ateş açıldı.

ESENYURTta uyuşturucu operasyonu sırasında  polise ateş açıldı. Polise ateş açan 2 şüpheli özel harekat timleri tarafından gözaltına alındı. 

Olay, Süleymaniye Mahallesi 734'üncü Sokak'ta bulunan bir binada meydana geldi. İddiaya göre, binadaki bir daireye uyuşturucu operasyonu yapan polis ekiplerine daireden ateş açıldı. Açılan ateş sonucu bina içinde önlem alan polis ekipleri yardım istedi. Olay yerine  çok sayıda özel harekat polisi sevk edildi. Sokak üzerinde önlem alan özel harekat timlerinin yaptığı operasyonda  polise ateş açan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.  Dairde yapılan aramada uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili çalışmanın devam ettiği öğrenildi. 

 


- İstanbul
Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı; 2 gözaltı
Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı; 2 gözaltı
Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı; 2 gözaltı
Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı; 2 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa BAKIRHAN

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