Esenyurt'ta sıcaktan bunalan çocuklar tehlikeye aldırmadan süs havuzuna girdi
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Esenyurt'ta sıcaktan bunalan çocuklar tehlikeye aldırmadan süs havuzuna girdi

Esenyurt'ta sıcaktan bunalan çocuklar tehlikeye aldırmadan süs havuzuna girdi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESENYURT'ta sıcaktan bunalan çocuklar, yasak ve tehlikeli olmasına rağmen süs havuzuna girerek serinledi.

ESENYURT'ta sıcaktan bunalan çocuklar, yasak ve tehlikeli olmasına rağmen süs havuzuna girerek serinledi. Zabıtar tarafından uyarılan ve havuzdan çıkarılan çocuklar, zabıtanın ayrılmasının ardından yeniden havuzun yolunu tuttu. 

Esenyurt'ta termometreler 34 dereceyi  gösterdi. Sıcak havadan bunalan çocuklar, serinlemek için Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde bulunan süs havuzuna girdi. Havuz içerisindeki aydınlatmalar nedeniyle elektrik akımı olmasına aldırış etmeyen çocukları, zabıta ekipleri uyararak havuzdan çıkardı. Zabıtanın havuz çevresinden ayrılmasının ardından, çocuklar yeniden havuza girdi. 

Öte yandan sıcaktan bunalan sokak köpekleri de havuza girerek serinledi.

Esenyurt'ta sıcaktan bunalan çocuklar tehlikeye aldırmadan süs havuzuna girdi
Esenyurt'ta sıcaktan bunalan çocuklar tehlikeye aldırmadan süs havuzuna girdi
Esenyurt'ta sıcaktan bunalan çocuklar tehlikeye aldırmadan süs havuzuna girdi
Esenyurt'ta sıcaktan bunalan çocuklar tehlikeye aldırmadan süs havuzuna girdi
Esenyurt'ta sıcaktan bunalan çocuklar tehlikeye aldırmadan süs havuzuna girdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Esenyurt'ta sıcaktan bunalan çocuklar tehlikeye aldırmadan süs havuzuna girdi - Haberler
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