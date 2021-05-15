Esenyurt'ta engelli çocuklara doğum günü sürprizi
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Esenyurt'ta engelli çocuklara doğum günü sürprizi

Esenyurt'ta engelli çocuklara doğum günü sürprizi
Anadolu Ajansı / Mehmet Avşar - Haberler | Güncel

Samyeli Engelsiz Yaşam ve Eğitim Derneği, engelli 5 çocuğa doğum gününü sürprizi yaptı.

Samyeli Engelsiz Yaşam ve Eğitim Derneği, engelli 5 çocuğa doğum gününü sürprizi yaptı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 500 engeli çocuğa hizmet veren dernek, 5 çocuğun doğum günü olduğunu öğrenince harekete geçti. Engelli Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, evlerinde bulunan çocuklara sürpriz doğum günü düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samyeli Engelsiz Yaşam ve Eğitim Derneği Başkanı Bahattin Demir, mutluluğun en çok çocukların hakkı olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklar gülsün, mutlu olsun diye güzel bir sürpriz hazırladık, Biz istiyoruz ki özel çocuklar hep gülsün, hep mutlu olsun. Çocukların mutlu olmadığı bir dünyanın hiçbir anlamı olmaz. Onlar güldükçe dünya güzelleşiyor, onlar güldükçe bahar geliyor, onlar güldükçe biz mutlu oluyoruz. Çünkü onlar yer yüzünün kanatsız melekleridir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Avşar

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