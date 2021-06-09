Son dakika... Esenyurt'ta bodrum katta yangın; ev sahibinin yangını çıkardığını iddia ettiler
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Son dakika... Esenyurt'ta bodrum katta yangın; ev sahibinin yangını çıkardığını iddia ettiler

Son dakika... Esenyurt'ta bodrum katta yangın; ev sahibinin yangını çıkardığını iddia ettiler
Demirören Haber Ajansı / Erol Değirmenci - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... ESENYURT'ta, 4 katlı apartmanın bodrum katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ESENYURT'ta, 4 katlı apartmanın bodrum katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, dairede ufak çapta hasar meydana geldi. Apartmanda yaşayanlar, yangını ev sahibinin çıkardığını iddia etti. 

Esenyurt Örnek Mahallesi 1370. Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın bodrum katında henüz bilinmeyen sebepten saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Bodrum katından yükselen dumanları gören çevredekiler, olayı itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, bodrum katında bulunan dairede çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, dairede ufak çapta hasar meydana geldi.  

KOMŞULARI EV SAHİBİNİ SUÇLADI

Apartmanda yaşayanlar, yangını bodrum katındaki dairenin sahibinin çıkardığını iddia etti. Durumu polis ekiplerine bildiren komşuları, ev sahibi kadından şikayetçi oldu. İtfaiye ekipleri yangının çıkma nedenini araştırırken, kadının yangın çıktıktan sonra olay yerinden ayrıldığı öğrenildi. Polis ve itfaiye ekiplerinin incelemeleri devam ediyor.

"KENDİ YAKMIŞ Kİ EV YANSIN DİYOR"Ev sahibi kadının komşusu, "Dumanları gördüm. Aşağıdaki komşular evin yandığını söyledi. Kadının elinde eşyalar vardı. Dönüp bize baktı ve 'Bırakın yansın' dedi gitti. Evi yanan insan koşa koşa gelir. Demek ki kendi yakmış ki ev yansın diyor. Bırakın yansın diyor. Zaten sıkıntıları da vardı" dedi.

 


- İstanbul
Son dakika... Esenyurt'ta bodrum katta yangın; ev sahibinin yangını çıkardığını iddia ettiler
Son dakika... Esenyurt'ta bodrum katta yangın; ev sahibinin yangını çıkardığını iddia ettiler
Son dakika... Esenyurt'ta bodrum katta yangın; ev sahibinin yangını çıkardığını iddia ettiler
Son dakika... Esenyurt'ta bodrum katta yangın; ev sahibinin yangını çıkardığını iddia ettiler
Son dakika... Esenyurt'ta bodrum katta yangın; ev sahibinin yangını çıkardığını iddia ettiler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol Değirmenci

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