Son dakika: Esenyurt'ta bir kadın evinde ölü bulundu

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Esenyurt'ta 49 yaşındaki bir kadın evinde ölü bulundu.

İnönü Mahallesi 377. Sokak'ta ikamet eden G.P., eve gelen çocukları tarafından yerde hareketsiz şekilde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede, G.P.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polisin evdeki incelemelerinin ardından kadının cesedi morga kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel