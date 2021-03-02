Son dakika: Esenyurt'ta bir kadın evinde ölü bulundu
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Son dakika: Esenyurt'ta bir kadın evinde ölü bulundu

02.03.2021 23:57 | Son Güncelleme: 03.03.2021 00:04

Son dakika haberi... Esenyurt'ta 49 yaşındaki bir kadın evinde ölü bulundu.

Esenyurt'ta 49 yaşındaki bir kadın evinde ölü bulundu.

İnönü Mahallesi 377. Sokak'ta ikamet eden G.P., eve gelen çocukları tarafından yerde hareketsiz şekilde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede, G.P.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polisin evdeki incelemelerinin ardından kadının cesedi morga kaldırıldı.

Son dakika: Esenyurt'ta bir kadın evinde ölü bulundu
Son dakika: Esenyurt'ta bir kadın evinde ölü bulundu
Son dakika: Esenyurt'ta bir kadın evinde ölü bulundu
Son dakika: Esenyurt'ta bir kadın evinde ölü bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel

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