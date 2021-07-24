ESENLER'DE KAZAYI KONTROL ETMEK İÇİN OTOMOBİLDEN İNEN YOLCUYA MİNİBÜS ÇARPTI
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ESENLER'DE KAZAYI KONTROL ETMEK İÇİN OTOMOBİLDEN İNEN YOLCUYA MİNİBÜS ÇARPTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESENLER'DE otomobil ile minibüsün karıştığı kazada, araçları kontrol etmek için otomobilden inen yolcuya bir başka minibüs çarptı.

ESENLER'DE otomobil ile minibüsün karıştığı kazada, araçları kontrol etmek için otomobilden inen yolcuya bir başka minibüs çarptı. Yaralı yolcu hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, Metris Esenler Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayrampaşa Yaş Sebze ve Meyve Hali istikametinden TEM istikametine giden 34 AJ 1508 plakalı otomobil sürücüsü Habibler yönüne döneceği sırada yavaşladı. Aynı istikamette seyreden 34 YR 2382 plakalı minibüsü kullanan sürücü, otomobile arkadan çarptı. Kazanın ardından minibüsü kontrol etmek için otomobilden inen yolcu C.T karşı şeride geçmek istedi. Bu sırada hal yönünden gelen M.G. kontrolündeki 34 BP 2765 plakalı minibüsün çarpmasıyla yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazanın nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

ESENLER'DE KAZAYI KONTROL ETMEK İÇİN OTOMOBİLDEN İNEN YOLCUYA MİNİBÜS ÇARPTI
ESENLER'DE KAZAYI KONTROL ETMEK İÇİN OTOMOBİLDEN İNEN YOLCUYA MİNİBÜS ÇARPTI
ESENLER'DE KAZAYI KONTROL ETMEK İÇİN OTOMOBİLDEN İNEN YOLCUYA MİNİBÜS ÇARPTI
ESENLER'DE KAZAYI KONTROL ETMEK İÇİN OTOMOBİLDEN İNEN YOLCUYA MİNİBÜS ÇARPTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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