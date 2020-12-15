Eşeğe eziyet eden adam yakalandı
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Eşeğe eziyet eden adam yakalandı

15.12.2020 11:47 | Son Güncelleme: 15.12.2020 11:52
Eşeğe eziyet eden adam yakalandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde iple bağladığı eşeğe sopayla vurarak eziyet eden şahıs, gözaltına alınıp hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde iple bağladığı eşeğe sopayla vurarak eziyet eden şahıs, gözaltına alınıp hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Elbistan Kaymakamlığı, ilçeye bağlı Horhor Mahallesi'nin Çevirme mezrasında yaşanan eşeğe eziyet görüntüleri ile ilgili olarak açıklama yaptı.

Açıklamada, görüntülerin yaklaşık 1 ay önce çekildiği belirtilerek, eziyet uygulayan 64 yaşındaki B.U.'nun ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince gözaltına alındığı vurgulandı.

Açıklamada, "Elbistan Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk sahası içerisinde bulunan Horhor Mahallesi'nde ikamet eden B.U. (64) isimli şahsın yaklaşık bir ay kadar önce çekildiği değerlendirilen ve açık kanallardan elde edilen görüntülerinde, kendisine ait eşeği kafasına defalarca odun benzeri sopa ile vurmak suretiyle bayılttığı ve 2 adet çoban köpeğine eşeği parçalatmaya çalıştığı görülmüştür. Olay ile ilgili olarak Elbistan Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek mala zarar vermekten adli işlem başlatılmıştır. Ayrıca Elbistan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'nce idari yaptırım uygulanmıştır" denildi.

Şüphelinin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü ve Elbistan Adliyesi'ne sevk edileceği belirtildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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