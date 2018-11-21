Eş Kurbanı Ebe, Görev Yaptığı Hastaneden Törenle Uğurlandı
Çanakkale'de eşi tarafından öldürülen Sedef Şen, görev yaptığı Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nden gözyaşlarıyla uğurlandı.
Çanakkale'de uzaklaştırma kararı bulunan eşi Fuat Şen'in (31) tabancayla vurarak öldürdüğü boşanma aşamasındaki eşi Sedef Şen (30) için ebe olarak görev yaptığı Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde tören düzenlendi. Sağanak altında yapılan törende mesai arkadaşları gözyaşı döktü.
Adapazarı'da yaşarken, şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi kasap Fuat Şen'den boşanmak için mahkemeye başvuran 2 çocuk annesi ebe Sedef Şen'in tayini, bir süre önce Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne çıktı. Yaşamını 1 yıldır ayrı sürdüren çiftin boşanma davası devam ederken, mahkemece Fuat Şen hakkında uzaklaştırma kararı verildi.
ÇANAKKEL'YE GELİP ÖLDÜRDÜ
Çanakkale'ye gelen Fuat Şen, eşi Sedef'i takibe aldı. Fuat Şen, dün saat 07.30 sıralarında Esenler Mahallesi Ahmet Piriştina Caddesi'nde işe gitmek için durakta servis aracı bekleyen Sedef Şen'in yanına gitti. Burada çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Fuat Şen, Sedef Şen'i başından tabancayla vurarak öldürdü. Fuat Şen, ardından silahı kendi başına dayayıp, tetiği çekerek yaşamına son verdi. Olay anı ise bu sırada durakta bekleyen bir halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı.
SAĞANAK ALTINDA TÖREN
Sedef Şen için bugün görev yaptığı Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde tören düzenlendi. Hastanenin morgu önünde sağanak altında yapılan törende Sedef Şen'in mesai arkadaşlarının gözyaşı döktüğü görüldü. Törene, hastane başhekimi Ufuk Tali ve personelin yanı sıra Sedef Şen'in 3 yaşındaki kızı Ülkü Şen ve 7 yaşındaki oğlu Emirhan Şen ile annesi Emine ve babası Adil Vatan katıldı.
İmamın yaptırdığı duanın ardından hastane personelinden helallik alındı. Ardından Sedef Şen'in cenazesi, öğle namazına müteakip toprağa verilmek üzere memleketi Çanakkale'nin Ezine ilçesi Bozeli köyüne götürüldü.
ÖLÜM HABERİNİ HASTANEDE ALMIŞLAR
Ebe Sedef Şen'in çocukları Ülkü ve Emirhan'ın olup bitenden habersiz izlediği cenaze töreni sonrası anneanne Emine Vatan, "Biz olayı duymadık. Hastaneye tansiyonu düştü diye geldik. Ölüm haberini aldık" dedi.
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HASAN SELÇUK DENEN VATANDAŞ SEN KİMİN KÖLESİ?KÖLE DEGİL ADAM OL ERKEĞİM DİYE O DONLAR ALTINDA SALLADIGIN 250 GRAM LA ADAM OLUNMAZ KLAVİYE ŞÖVALYESİ HERİFCevap Yaz Yayından Kaldır
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O iki yavrunun bedeli ağır içim geçti hem anasız hem babasız kaldılar çok zor inşallah böyle şeyler olmazCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Allah rahmet eylesin ablaya..şiddete HAYIR..şiddet gösterenlere ağır ceza şarttır başka çare yok artık yeter..yapmayın etmeyin..hiç mi vicdanınız yok hiç mi ALLAH korkunuz yok...Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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HEPİNİZ KLAVİYE PROFESÖRÜ SİZ KİMSİNİZ DE ADINA VE YA ERKEĞE HAKEM KESİLİYORSUNUZ AİLEN ÇOLUK ÇOCUĞUN VARSA AĞZINIZI BİLE AÇMAYİN GİDİN KARILARINIZA SAHİP ÇİKIN ÇOK BİLMİŞLERCevap Yaz Yayından Kaldır
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HALA KADINI SUÇLUYORSUNUZ YA HELAL OLSUN YAAA. SİZ ERKEKLER NASIL CANİ MERHAMETSİZ VARLIKLARSINIOZ BIRAK İNSANI Bİ CANLIYI ÖLDÜRME HAKKIMIZ YOKKEN BOŞANMALARIN SİNDE ADAM KADINI ÖLDÜRÜYOR, ŞİDDET UYGULAYANLARI SAYMADIM BİLE. ALLAH SIZE VICDAN VERSIN MERHAMET VERSIN. ANLAŞAMIYOSAN AYRILACAKSIN OKADAR BASİT. ZORLA KİMSE KİMSEYLE EVLİ KALMAK ZORUNDA DEĞİL.Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır