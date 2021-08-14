Erzurum ve Kars'ta sel
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Erzurum ve Kars'ta sel

Erzurum ve Kars'ta sel
Demirören Haber Ajansı / Bedir Altunok - Haberler | Güncel

KARS'ın Sarıkamış ile Erzurum'un Narman ilçelerinde başlayan ve yaklaşık 20 dakika süren sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

KARS'ın Sarıkamış ile Erzurum'un Narman ilçelerinde başlayan ve yaklaşık 20 dakika süren sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Erzurum'un Oltu- Narman karayolu bir süreliğine ulaşıma kapandı, Kars'ın Sarıkamış ilçesinin İnkaya köyünde ise dere yatağı taştı, sulara kapılan iki otomobil kilometrelerce sürüklendi. 30'a yakın büyükbaş ölürken, bir de köprü yıkıldı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından önceden uyarısı yapılan sağanak, Narman ve Sarıkamış ilçesinin İnkaya köyünde saat 16.30 sıralarında başladı. Yaklaşık 20 dakika etkili olan yağış sonrası sel sularının getirdiği çamur ve balçık Erzurum'un Oltu ile Narman ilçelerini birbirine bağlayan karayolunu kapattı. Sağanak sonrası oluşan selin getirdiği çamur ve balçıkla kapanan yollardaki araçlar daha fazla ilerleyemedi ve yolda kaldı. Sürücüler bir süre yolun ulaşıma açılmasını bekledi. Karayolları ekipleri, çamur ve balçık sebebiyle kapanan Erzurum- Narman karayolunu yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açtı.Öte yandan, selin etkili olduğu Kars'ın Sarıkamış ilçesinin İnkaya köyünün içerisinden geçen dere yatağı taştı. Suların sürüklediği iki otomobil dere yatağında metrelerce sürüklendi. İlk belirlemelere göre 30'a yakın büyükbaş öldü. Dere yatağı üzerindeki bir köprü de yıkıldı. Yaşananları saniye saniye cep telefonları ile görüntüleyen köylüler, selin durması için bol bol dua etti.


İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Erzurum ve Kars'ta sel
Erzurum ve Kars'ta sel
Erzurum ve Kars'ta sel
Erzurum ve Kars'ta sel
Erzurum ve Kars'ta sel
Erzurum ve Kars'ta sel

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bedir Altunok

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