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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası
AA / Muhammet Mutaf - Haberler | Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı ortalama 3,04 liradan satıldı.

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı ortalama 3,04 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
PatatesKg1,353,453,04HTS
Kuru soğanKg1,201,501,24HTS
Et büyükbaşKg39,5060,0051,90HMS
Et küçükbaşKg46,0049,0047,52HMS
İnek sütüKg3,143,143,14HMS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

AA / Muhammet Mutaf - Ekonomi Haberleri

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