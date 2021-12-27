Erzurum Ticaret Borsası
AA / İlhami Erkılıç - Haberler | Ekonomi
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı 65 liradan satıldı.
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı 65 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|Kg
|65,00
|65,00
|65,00
|HTS
|Yumurta
|Kg
|0,58
|1,25
|0,86
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|58,00
|58,00
|58,00
|HTS
|İnek sütü
|Kg
|4,94
|4,94
|4,94
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
AA / İlhami Erkılıç - Ekonomi Haberleri
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