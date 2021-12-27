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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası
AA / İlhami Erkılıç - Haberler | Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı 65 liradan satıldı.

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı 65 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
TereyağıKg65,0065,0065,00HTS
YumurtaKg0,581,250,86HTS

Kaşar peyniriKg58,0058,0058,00HTS
İnek sütüKg4,944,944,94HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

AA / İlhami Erkılıç - Ekonomi Haberleri

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