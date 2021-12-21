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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası
AA / Selami Küçükoğlu - Haberler | Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 47,38 liradan satıldı.

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 47,38 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg45,0050,0247,38HTS
Et küçükbaşKg38,0038,0038,00HMS
Civil peynirKg20,0020,0020,00HTS
BuğdayKg2,402,402,40HMS
İnek sütüKg2,003,202,46HMS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

AA / Selami Küçükoğlu - Ekonomi Haberleri

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