Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kuru soğanın kilogramı ortalama 2,75 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kuru soğanın kilogramı ortalama 2,75 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Kuru soğan
|Kg
|2,50
|4,00
|2,75
|HTS
|Patates
|Kg
|2,50
|3,90
|2,95
|HTS
|Turşu
|Kg
|10,00
|10,00
|10,00
|HTS
|Yeşil zeytin
|Kg
|17,00
|17,00
|17,00
|HTS
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir
Haber Yorumları
500