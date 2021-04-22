Erzurum Ticaret Borsası
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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Güncel

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kuru soğanın kilogramı ortalama 2,75 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kuru soğanın kilogramı ortalama 2,75 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Kuru soğanKg2,504,002,75HTS
PatatesKg2,503,902,95HTS
TurşuKg10,0010,0010,00HTS
Yeşil zeytinKg17,0017,0017,00HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir

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