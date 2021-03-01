Erzurum Ticaret Borsası
01.03.2021 17:03 | Son Güncelleme: 01.03.2021 17:06
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 52,75 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 52,75 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|52,75
|52,75
|52,75
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|28,00
|28,00
|28,00
|HTS
|Tereyağı
|Kg
|36,00
|40,00
|36,56
|HTS
|Civil peynir
|Kg
|26,62
|26,62
|26,62
|HTS
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu
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