Erzurum Ticaret Borsası
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Erzurum Ticaret Borsası

01.03.2021 17:03 | Son Güncelleme: 01.03.2021 17:06
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 52,75 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 52,75 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg52,7552,7552,75HTS
Kaşar peyniriKg28,0028,0028,00HTS
TereyağıKg36,0040,0036,56HTS
Civil peynirKg26,6226,6226,62HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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