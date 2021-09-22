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Erzurum patentte marka il

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Erzurum patentte marka il

TÜRKPATENT Ağustos 2021 patent başvurusu iller dağılım sonuçlarını paylaştı.

ERZURUM (İHA) - TÜRKPATENT Ağustos 2021 patent başvurusu iller dağılım sonuçlarını paylaştı. Erzurum'da Ağustos ayında 6, bu yılın Ocak-Ağustos ayları düzeyinde ise 34 patent başvurusu gerçekleştirildi.

TÜRKPATENT Ağustos 2021 patent başvurusu iller dağılım sonuçlarını paylaştı. Erzurum'da Ağustos ayında 6, bu yılın Ocak - Ağustos ayları düzeyinde ise 34 patent başvurusu gerçekleştirildi. İl patent başvurusu sayısı yüksekliği bakımından Doğu Anadolu Bölgesi illeri sıralamasında 1'inci, Türkiye illeri sıralamasında ise 20'inci sırada yer aldı.

Ağustos Ayı Bölgesel Veriler ve Erzurum

TÜRKPATENT Ağustos ayı verileri üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analizlere göre ay içinde, Erzurum'dan 6, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinden 6, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 7, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden 15, Türkiye genelinde ise 479 başvuru kaydedildi. Erzurum'un Ağustos ayı bölge patent başvuru payı yüzde 40 oldu

Ocak - Ağustos Dönemi Bölgesel Sonuçlar ve Erzurum

TÜRKPATENT verileri kaydında DOSİAD tarafından gerçekleştirilen hesaplamalara göre Ocak - Ağustos döneminde Erzurum'dan 34, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinden 41, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 50, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden 108 başvuru kaydedildi. Erzurum'un 8 aylık ölçütte bölge patent başvuru payı yüzde 31.48 olarak kaydedildi.

Erzurum Aylık Dağılım

Ağustos ayında KUDAKA ve Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illeri düzeyinde patent başvurusunun yapıldığı tek bölge ili Erzurum oldu. İlden ocak ayında 3, şubat ayında 5, mart ayında 2, nisan ayında 8, mayıs ayında 5, haziran ayında 1, temmuz ayında 4, ağustos ayında 6 olmak üzere 8 ayda 34 patent başvurusu yapıldı.

Bölge İlleri Patent Başvuru Dağılımı

TÜRKPATENT verilerine göre, bu yılın Ocak - Ağustos ayları kapsamında Erzurum'dan 34, Malatya'dan 30, Elazığ'dan 11, Van'dan 11, Erzincan'dan 6, Bingöl'den 4, Ağrı'dan 34 Kars'tan 3, Bitlis'ten 2, Iğdır'dan 2, Muş'tan 1 patent başvurusu yapıldı. Hakkari, Tunceli ve Ardahan illerinden ise başvuru yapılmadığı açıklandı.

Erzurum Patentte 20'inci Sırada

Erzurum 7 aylık bazda patent başvuru sayısı yüksekliği bazında Türkiye illeri sıralamasında 21'inci oldu. Ülkede patent başvuru sayısının en yüksek olduğu 25 il; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Mersin, Antalya, Kocaeli, Manisa, Kayseri, Konya, Gaziantep, Sakarya, Eskişehir, Tekirdağ, Denizli, Adana, Balıkesir, Hatay, Samsun ve Erzurum olarak kaydedildi. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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