Erzurum jandarmasından yürekleri ısıtan görüntü
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Erzurum jandarmasından yürekleri ısıtan görüntü

Erzurum jandarmasından yürekleri ısıtan görüntü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erzurum'un Oltu ilçesinde jandarma ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle köy köy dolaşarak çocuklara hediye dağıttı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde jandarma ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle köy köy dolaşarak çocuklara hediye dağıttı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Oltu jandarma ekipleri köyleri dolaşarak çocuklara çikolata, balon ve bayrak hediye etti. Öte yandan, nüfus müdürlüğünden aldıkları bilgiler doğrultusunda 23 Nisan'da doğan çocuklar için sürpriz doğum günü yapan jandarma ekiplerinin ilk adresi Başbağlar köyü oldu. 6 yaşındaki Ayşenur Çelik'e doğum günü sürprizi yapan jandarma ekipleri pasta götürerek doğum günü kutladılar.

Jandarma ekiplerinin çocukların çok olduğu köylere giderek hediye dağıttığı görüntüler ise yürekleri ısıttı. - ERZURUM

Erzurum jandarmasından yürekleri ısıtan görüntü
Erzurum jandarmasından yürekleri ısıtan görüntü
Erzurum jandarmasından yürekleri ısıtan görüntü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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