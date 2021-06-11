"Süte değer projesi"yle çiftçiler daha çok gelir elde edecek
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"Süte değer projesi"yle çiftçiler daha çok gelir elde edecek

Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Güncel

Erzurum'da, valiliğin koordinesinde, üreticilerin sütünün araçlarla toplanıp değerinde piyasaya sürülmesi amacıyla yürütülen "Süte değer projesi" tanıtıldı.

Erzurum'da, valiliğin koordinesinde, üreticilerin sütünün araçlarla toplanıp değerinde piyasaya sürülmesi amacıyla yürütülen "Süte değer projesi" tanıtıldı.

Havuzbaşı Kent Meydanı'nda düzenlenen programda, üreticilerden süt toplamasında kullanılacak kamyonetler, kurdele kesilerek hizmete alındı.

Törende konuşan Erzurum Valisi Okay Memiş, projeyi, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret Borsası, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirdiklerini söyledi.

Erzurum'un önemli bir hayvancılık merkezi olduğunu anımsatan Memiş, "Bu proje hayvancılıkta Türkiye'nin en önemli kenti olan Erzurum'daki çiftçilerimizin ürettiği sütün para etmesi demektir." dedi.

Memiş, sütün değerinin arttığını belirterek, "Eskiden süt daha az para ederken bugün hem sütümüzün değeri, hem de süt ürünlerinin kalitesi arttı. Bu proje sayesinde Erzurum'da Türkiye'nin en kaliteli, en hijyenik sütleri üretiliyor. Araçlarımız var, bütün ilçelere gitmek için hazırlar. İspir'den Hınıs'a kadar en ücra köşedeki çiftçimize ulaşacağız ve vatandaşlarımız ürettikleri süt ürünleriyle daha fazla gelir elde edecek." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de Erzurum'da daha önce soğuk süt zinciri sektörünün zayıf olduğuna işaret ederek, "Soğuk süt zincirimiz çok zayıftı ve bu proje ile hem hijyenik hem de daha değerli süt toplama gerçekleştiriliyor, üreticimiz daha fazla kazanıyor. Şehrimiz tarım sanayisine doğru adım atmaya başladı. İnşallah gelecekte çok daha iyi sonuçlar alacağız." ifadelerini kullandı.

KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven projeyle kırsal kalkınmaya destek vereceklerini dile getirerek, "Bu bir kırsal kalkınma projesidir. Üreticilerin gelirini artırırken diğer taraftan süt verimliliğini de artıracak projedir. Bu proje ile süt fiyatlarında artış yaşanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kırsal kalkınmayı ve hayvancılığı desteklemek amacıyla yapılan ve üreticilerin ürettiği sütün, üzerinde soğuk hava depoları olan araçlar ile toplanması öngörülen proje ile özellikle kırsaldaki üreticilerden toplanacak süt kent merkezindeki tesislerde işlenerek değerinde piyasaya sunulacak.

Böylece hem üreticiler sütü değerinde satacak hem de tüketiciye sağlıklı süt ve süt ürünleri ulaştırılacak.

'Süte değer projesi'yle çiftçiler daha çok gelir elde edecek
'Süte değer projesi'yle çiftçiler daha çok gelir elde edecek
'Süte değer projesi'yle çiftçiler daha çok gelir elde edecek
'Süte değer projesi'yle çiftçiler daha çok gelir elde edecek
'Süte değer projesi'yle çiftçiler daha çok gelir elde edecek
'Süte değer projesi'yle çiftçiler daha çok gelir elde edecek
'Süte değer projesi'yle çiftçiler daha çok gelir elde edecek
'Süte değer projesi'yle çiftçiler daha çok gelir elde edecek
'Süte değer projesi'yle çiftçiler daha çok gelir elde edecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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