Erzurum'da kişi başına 5.9 bin TL harcama
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Erzurum'da kişi başına 5.9 bin TL harcama

Erzurum'da kişi başına 5.9 bin TL harcama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü 2021 Temmuz ayı kamu harcamaları verilerini paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü 2021 Temmuz ayı kamu harcamaları verilerini paylaştı.

Erzurum'da bu yılın Ocak - Temmuz döneminde kişi başına düşen kamu hizmet ve yatırım harcaması tutarı 5 bin 933 TL olarak bildirildi. Erzurum'un kamu harcamaları payı bölge toplamında yüzde 13,22, ülke toplamında yüzde 0,55'lik pay gösterdi. Erzurum kamu hizmet harcamaları tutarı yüksekliği düzeyinde iller sıralamasında 18'inci sırada yer aldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Haziran 2021 Verileri

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü 2021 Temmuz ayı kamu harcamaları verilerini paylaştı. Erzurum'da kamu harcamaları toplamı içinde ilk üç sırayı ekonomik iş ve hizmetler, eğitim ve sağlık aldı. Yılın 7 ayında Kamu harcamaları toplamında sağlık giderleri yüzde 11,68, eğitim giderleri yüzde 29,72'lik pay oluşturdu.

Erzurum Temmuz Ayı Kamu Harcamaları

Temmuz ayında Erzurum'da 656,0 milyon ekonomik iş ve hizmetler, 10,7 milyon TL çevre, 21,5 milyon TL toplum refah ve iskanı, 525,7 milyon TL sağlık, 159,8 milyon TL din ve kültür, 1,3 milyar TL eğitim, 146,8 milyon TL de sosyal güvenlik ve dayanışma hizmetlerinde olmak üzere toplam 4,4 milyar TL tutarında kamu harcaması gerçekleşti.

Kudaka Bölgesi Temmuz Ayı Kamu Giderleri

2021'nin 7 ayında KUDAKA İstatistik Bölgesi İllerinde 661,2 milyon ekonomik iş ve hizmetler, 10,8 milyon TL çevre, 25,2 milyon TL toplum refah ve iskanı, 747,5 milyon TL sağlık, 227,2 milyon TL din ve kültür, 1,8 milyar TL eğitim, 223,0 milyon TL sosyal güvenlik ve dayanışma hizmetlerinde olmak üzere toplam 6,4 milyar TL tutarında kamu harcaması gerçekleşti.

Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi Kamu Harcamaları

Erzurum, Erzincan, Bayburt, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan illerinin oluşturduğu Kuzeydoğu İstatistik Bölgesi İllerinde 1,0 milyar ekonomik iş ve hizmetler, 15,1 milyon TL çevre, 32,8 milyon TL toplum refah ve iskanı, 1,2 milyar TL sağlık, 340,8 milyon TL din ve kültür, 3,5 milyar TL eğitim, 430,6 milyon TL sosyal güvenlik ve dayanışma hizmetlerinde olmak üzere toplam 12,1 milyar TL tutarında kamu harcaması gerçekleşti.

Doğu Anadolu Bölgesi Kamu Harcamaları

Temmuz ayında, Doğu Anadolu Bölgesi İllerinde 2,4 milyar ekonomik iş ve hizmetler, 60,8 milyon TL çevre, 169,4 milyon TL toplum refah ve iskanı, 3,5 milyar TL sağlık, 844,6 milyon TL din ve kültür, 9,2 milyar TL eğitim, 1,1 milyar TL sosyal güvenlik ve dayanışma hizmetlerinde olmak üzere toplam 34,0 milyar TL tutarında kamu harcaması kaydedildi.

Temmuz Ayı Ülke Geneli Kamu Harcamaları

Temmuz ayında, Türkiye'de 89,4 milyar ekonomik iş ve hizmetler, 1,1 milyar TL çevre, 4,3 milyar TL toplum refah ve iskanı, 51,8 milyar TL sağlık, 13,8 milyar TL din ve kültür, 106,4 milyar TL eğitim, 190,1 milyar TL sosyal güvenlik ve dayanışma hizmetlerinde olmak üzere toplam 804,4 milyar TL tutarında kamu harcaması kaydedildi.

Erzurum Bölgede Kamu Giderinde 2'inci

Erzurum Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde kamu harcaması yüksekliği bakımından 2'inci sırayı aldı. Dönemde Van'da 5,2 milyar, Erzurum'da 4,4 milyar, Elazığ'da 3,8 milyar, Hakkari'de 3,3 milyar, Malatya'da 3,2 milyar, Ağrı'da 2,1 milyar, Bitlis'te 1,8 milyar, Bingöl'de 1,7 milyar, Kars'ta 1,9 milyar, Muş'ta 1,6 milyar, Tunceli'de 1,5 milyar, Erzincan'da 1.3 milyar, Iğdır'da 1,0 milyar, Ardahan'da 528,5 milyon TL tutarında kamu hizmet harcaması yapıldı.

Erzurum Ülkede Kamu Giderlerinde 18'inci Sırada

Erzurum kamu hizmet giderleri kaydında ülke sıralamasında 18'inci sırayı aldı. Ülkede kamu hizmet harcamalarının en yüksek olduğu 20 il; Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Konya, Adana, Diyarbakır, Antalya, Mersin, Kayseri, Samsun, Kocaeli, Gaziantep, Hatay, Van, Trabzon, Erzurum, Balıkesir, Eskişehir olarak sıralandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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