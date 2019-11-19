Erzurum'da 10 ayda 6 bin 683 konut satıldı

19.11.2019 12:18 | Son Güncelleme: 19.11.2019 12:23

TÜİK 2019 Ekim dönemi Erzurum konut satış istatistiklerini paylaştı. İlde ekim ayında 946, yılın 10 ayında ise 6 bin 683 konut satışı gerçekleşti.



ERZURUM EKİM 2019 VERİLERİ



Erzurum'da ekim ayında 301 ipotekli, 645 de diğer yollardan olarak toplam 946 konut satışının gerçekleştirildiği bildirildi. 2018 yılı ekim ayına göre ipotekli konut satışları yüzde 201 oranında artış, diğer yollardan satılan konut sayısı yüzde 42,04 oranında düşüş gösterdi. 2018 yılının aynı döneminde 100 ipotek, bin 113 diğer yollardan bin 213 konut satışı yapılmıştı.



ERZURUM OCAK - EKİM 2019 VERİLERİ



İlde bu yılın 10 ayında bin 405 ipotek, 5 bin 278 ise diğer yollardan olmak üzere toplam 6 bin 683 konut satışı yapıldı. 2018 yılının Ocak - Ekim dönemine göre ipotekli konut satış sayısı yüzde 13.16 diğer yollardan konut satış sayısı ise yüzde 6,46 oranında geriledi. Geçilen yılın ocak - ekim döneminde ilde bin 618 ipotek, 5 bin 643 diğer yollardan 7 bin 261konut satışı gerçekleşmişti.



ERZURUM EKİM AYI BİRİNCİ VE İKİNCİ EL SATIŞLARI



Erzurum'da Ekim 2019 döneminde ilde el değiştiren konutların 3418'i birinci, 528'i ise ikinci elden satıldı. Bir önceki yıla göre birinci el satışları yüzde 22,0 oranında düşerken, ikinci el satışları ise yüzde 16,0 oranında arttı. TÜİK verilerine göre, 2018'de satılan bin 213 konutun 758'i birinci, 455'i ise ikinci elden satılmıştı.



ERZURUM OCAK - EKİM DÖNEMİ BİRİNCİ VE İKİNCİ EL SATIŞLARI



İlk satış ve ikinci el satış ayrıntısında illere ve yıllara göre diğer konut satış sayıları, 2019 ekim ayı verilerine göre Erzurum'da bu yılın 10 ayında el değiştiren 6 bin 683 konuttan 3 bin 91'i birinci, 3 bin 592'si ise ikinci elden satıldı. Bir önceki yıla göre birinci el satışları yüzde 7,9 oranında geriledi. 2018 yılının aynı döneminde ilde, 3 bin 778 konut bir, 3 bin 483 konut ise ikinci elden satılmıştı.



ERZURUM 33'ÜNCÜ SIRADA



Erzurum bu yılın ocak - ekim ayları toplamında konut satış performansının en yüksek olduğu iller sıralamasında 33'üncü oldu. Konut satış performansının en yüksek olduğu iller;: İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Konya, Gaziantep, Kocaeli, Aydın, Adana, Balıkesir, Tekirdağ, Kayseri, Manisa, Samsun, Hatay, Şanlıurfa, Eskişehir, Diyarbakır, Sakarya, Muğla, Kahramanmaraş, Denizli, Çanakkale, Malatya, Trabzon, Yalova, Ordu, Elazığ, Afyonkarahisar, Sivas, Erzurum olarak açıklandı.



KONUT FİYAT ENDEKSİ YÜZDE 0,84 ARTTI



Konut Fiyat Endeksi, Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,84 oranında arttı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 yılı Eylül ayı 'Konut Fiyat Endeksi' verisini açıkladı. Buna göre, Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,84 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 6,32 oranında artarken, reel olarak ise yüzde 2,69 oranında azaldı. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,32 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 2,69 oranında azalış gösterdi.



Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2019 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 1,15, 0,29 ve 1,72 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul'da yüzde 1,12 oranında azalış, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 5,48 ve 5,76 oranlarında artış gösterdi.



EKİM AYINDA 142 BİN 810 KONUT SATILDI



Türkiye genelinde konut satışları 2019 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 oranında azalarak 142 bin 810 oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Ekim ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 oranında azalarak 142 bin 810 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 24 bin 451 konut satışı ve yüzde 17,1 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 13 bin 978 konut satışı ve yüzde 9,8 pay ile Ankara, 9 bin 12 konut satışı ve yüzde 6,3 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 13 konut ile Hakkari, 24 konut ile Ardahan ve 93 konut ile Bayburt oldu.



İPOTEKLİ SATIŞLAR



İpotekli konut satışları 2019 Ekim ayında 50 bin 411 olarak gerçekleşti



Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 525,1 oranında artış göstererek 50 bin 411 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 35,3 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 8 bin 408 konut satışı ve yüzde 16,7 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 54,3 ile Artvin oldu.



DİĞER SATIŞLAR



Diğer satış türleri sonucunda 92 bin 399 konut el değiştirdi



Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,3 oranında azalarak 92 bin 399 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 16 bin 43 konut satışı ve yüzde 17,4 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 65,6 oldu. Ankara 7 bin 875 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 5 bin 344 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 10 konut ile Hakkari oldu.



İLK SATIŞLAR



Konut satışlarında 50 bin 181 konut ilk defa satıldı



Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,9 azalarak 50_bin 181 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 35,1 oldu. İlk satışlarda İstanbul 8 bin 988 konut satışı ve yüzde 17,9 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 3 bin 683 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 967 konut satışı ile İzmir izledi.



İKİNCİ EL SATIŞLAR



İkinci el konut satışlarında 92 bin 629 konut el değiştirdi



Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,2 artış göstererek 92_bin 629 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 15 bin 463 konut satışı ve yüzde 16,7 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 63,2 oldu. Ankara 10 bin 295 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 6 bin 45 konut satışı ile İzmir izledi.



YABANCILARA SATIŞLAR



Yabancılara Ekim ayında 4 bin 272 konut satışı gerçekleşti



Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,9 azalarak 4 bin 272 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Ekim 2019'da ilk sırayı 2 bin 43 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 912 konut satışı ile Antalya, 215 konut satışı ile Bursa, 192 konut satışı ile Ankara ve 134 konut satışı ile Yalova izledi.



Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı



Ekim ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 597 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 536 konut ile İran, 292 konut ile Rusya Federasyonu, 225 konut ile Almanya ve 185 konut ile Afganistan izledi. - ERZURUM

Kaynak: İHA