Erzurum'da 1 Yılda 213 Şirket Kuruldu

Erzurum'da 2018 yılında kurulan şirket sayısı 2017 yılına göre yüzde 3,39 oranda artış gösterdi. Bir yıllık dönem bazında kurulan şirket artış oranı KUDAKA istatistik Bölgesinde yüzde 10,28, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinde yüzde 4,25, Doğu Anadolu Bölgesinde ise yüzde 9,45 olarak belirlendi.

TOBB 2018 yılı kurulan ve kapanan şirket sayıları iller birikimli dağılım sonuçlarını paylaştı. Dönemde Erzurum'da 213 şirket, 6 kooperatif ve 104 gerçek kişi ticari işletmesi kurulumu gerçekleşti. yıllık bazda 38 şirket ve 9 kooperatif tasfiye işlemi gördü, 30 şirket, 18 kooperatif ve 58 gerçek kişi ticari işletmesi kapandı.

Erzurum'un Bölgesel Şirket Payı

TOBB verileri üzerinden Doğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Derneği(DOSİAD) Araştırma Merkezince gerçekleştirilen analize göre, Erzurum'da 2018 yılında kurulan şirket sayısı Doğu Anadolu Bölgesi toplamında yüzde 10,39, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi toplamında yüzde 36,22, KUDAKA istatistik Bölgesinde ise yüzde 62,0'lık oran edindi.

Kudaka Bölgesi 2018

2018 ocak-aralık dönemi bazında Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerini kapsayan KUDAKA İstatistik Bölgesinde, 343 şirket, 11 kooperatif ve 227gerçek kişi ticari işletmesi kurulumu kaydedildi. Dönemde 52 şirket ve 11 kooperatif tasfiye işlemi gördü. 1 yılda 51 şirket, 21 kooperatif ve 140 gerçek kişi ticari işletmesi ekonomik faaliyetini durdurdu.

Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi 2018

TOBB verileri bazında DOSİAD tarafından gerçekleştirilen hesaplamalara göre, ocak-aralık 2018 toplamında Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinde, 588 şirket, 20 kooperatif ve 505 gerçek kişi ticari işletmesi kurulumu kaydedildi. 64 şirket ve 15 kooperatif tasfiye edildi. 1 yılda 63 şirket, 23 kooperatif ve 262 gerçek kişi ticari işletmesi kapandı.

Doğu Anadolu Bölgesi 2018

TOBB verilerine göre, Doğu Anadolu Bölgesinde 2018 yılında, 2 bin 50 şirket, 59 kooperatif ve bin 453 gerçek kişi ticari işletmesi kurulumu gerçekleştirildi. Doğu Anadolu illerinde 249 şirket ve 43 kooperatif tasfiye işlemi gördü. 2018 yılında 233 şirket, 68 kooperatif ve 737 gerçek kişi ticari işletmesi faaliyetine son verdi.

Bölge İlleri Dağılımı

TOBB verilerine göre ocak - kasım ayları kapsamında, Doğu Anadolu Bölgesi illeri olan Ağrı'da 98, Bingöl'de 110, Bitlis'te 100, Elazığ'da 251, Erzincan'da 111, Erzurum'da 213, Hakkari'de 91, Kars'ta 52, Malatya'da 383, Muş'ta 91, Tunceli'de 28, Van'da 427, Ardahan'da 24, Iğdır'da 71 şirket kurulumu gerçekleşti.

Kapanan Şirket Sayısı 2018'de Azaldı

Kurulan ve kapanan şirket verilerine göre; kurulan şirket sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 17,03 arttı. Kapanan şirket sayısı ise aynı dönemde yüzde 7,05 azaldığı görüldü.

TOBB verileri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2018 Aralık ayına ait kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 2018 Aralık ayında kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında bir önceki aya göre yüzde 49,24 arttı. Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 9,41 kurulan kurulan kooperatif sayısı yüzde 9,57 oranında azalış yaşanırken gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 49,24 oranında arttı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 95,52 kapanan kooperatif sayısında yüzde 114,06 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 26,17 oranında arttı.

Kurulan Şirket Sayısı

Kurulan şirket sayısında geçen yıla göre yüzde 7,35 artış oldu

2018 yılı Aralık ayında, 2017 yılı Aralık ayına göre kurulan şirket sayısında yüzde 7,35 kurulan kooperatif sayısında yüzde 10,39 oranında artarken kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 15,39 oranında azaldı. 2018 yılı Aralık ayında, kapanan şirket sayısı 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 1,69 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 4,11 oranında arttı. Kapanan kooperatif sayısında yüzde 7,43 oranında da azaldı.

Yıllık Değişim

2018 yılında kurulan şirket sayısı, 2017 yılına göre yüzde 17,03 oranında arttı. 2018 yılında bir önceki yıla göre kurulan şirket sayısı yüzde 17,03 kurulan kooperatif sayısında yüzde 17,32 oranında artış görülürken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 20,63 oranında azaldı. Aynı dönem içinde kapanan şirket sayısı yüzde 7,05 kapanan kooperatif sayısında yüzde 13,09 oranında azaldı. Kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında da yüzde 5,39 oranında artış gözlendi.

Kooperatif

Aralık'ta Gümüşhane ve Bayburt'ta şirket ve kooperatif kurulmadı. 2018 yılı Aralık ayında kurulan toplam 6 bin 441 şirket ve kooperatifin yüzde 84,99'u limited şirket, yüzde 13,68'i anonim şirket, yüzde 1,32'si ise kooperatif oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 41,67'si İstanbul, yüzde 10,71'i Ankara, yüzde 5,64'ü İzmir'de kuruldu. Bu ay Gümüşhane, Ardahan ve Bayburt'ta şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleşmedi.

Sermaye

Kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 33,95 oranında azaldı. 2018 yılında toplam 86 bin 349 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 73 bin 268 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 65,63'ünü, 11 bin 997 anonim şirket ise yüzde 33,52'sini oluşturdu. Aralık ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Kasım ayına göre yüzde 33,95 oranında azaldı.

Sektörel Dağılım

Şirket ve kooperatiflerin 2 bin 321'i ticaret sektöründe kuruldu. 2018 Aralık ayında şirket ve kooperatiflerin 2 bin 321'i ticaret, 918'i imalat ve 562'si inşaat sektöründe kuruldu. 2018 Aralık ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; bin 321'i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 530'u imalat, 426'sı inşaat sektöründe oldu. Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 686'sı toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 357'si inşaat, 234'ü imalat sektöründe gerçekleşti. Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 724'ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 404'ü inşaat, 157'si imalat sektöründe oldu.

Kurulan 85 Kooperatifin 39'u Konut Yapı Kooperatifi

2018 Aralık ayında kurulan 85 kooperatifin 39'u konut yapı kooperatifi, 16'sı işletme kooperatifi ve 7'si motorlu taşıyıcılar kooperatifi olarak kuruldu. 2018 yılında kurulan bin 70 kooperatifin 484'ü konut yapı kooperatifi, 131'i tarımsal kalkınma kooperatifi, 112'si motorlu taşıyıcılar kooperatifi olarak kuruldu.

Yabancı Sermayeli Şirket

2018 yılı Aralık ayında bin 29 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu. 2018 yılı Aralık ayında kurulan bin 29 yabancı ortak sermayeli şirketin 543'ü Türkiye, 78'i Suriye, 73'ü İran ortaklı olarak kuruldu. Kurulan bin 29 yabancı ortak sermayeli şirketin 93'ü anonim, 936'sı limited şirket olduğu görülürken, 2018 yılında kurulan şirketlerin bin 978'i belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 902'si gayrimenkul acenteleri, 857'si ikamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı sektöründe kuruldu. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 77,53'ünü yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu. - ERZURUM

Kaynak: İHA