Erzurum Akdağ, Kızak Kaydı, Halat Çekti, Kartopu Oynadı

Akdağ, kızak kaydı, halat çekti, kartopu oynadı

Eski Sağlık Bakanı ve Başban Yardımcısı Recep Akdağ, Palandöken Kayak Merkezi'nde gençlerle birlikte kızak kaydı, halat çekti, kartopu oynadı. Akdağ, Gençlerimizle birlikte bizde enerjimizi tazeliyoruz. Bu beyaz tabiatın mükemmmeliğini, tertemiz havasını solumak isteyenleri Erzurum'a davet ediyoruz dedi.

Ak Parti Erzurum Gençlik Kolları tarafından Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen Kış Gençlik Şöleni'ne katılan eski Sağlık Bakanı, Başbakan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Recep Akdağ çocukluğuna geri döndü. İl Başkanı Mehmet İmin Öz'le birlikte gençlerle buluşan Akdağ, önce halat çekme yarışına katıldı. Halatta rakiplerine güçlerinin yetmediğini gören Akdağ, takım arkadaşlarına 1-2-3 deyip bırakıyoruz dedi. Akdağ ve ekibinin halatı bırakması üzerine rakipleri yere yığıldı. İzleyenleri güldüren halat çekme yarışından sonra Akdağ, bu kez hedefe kartopu attı. 5 metre mesafedeki hedefi vuran Akdağ'ı gençler alkışladı. Palandöken'de adeta çocukluğundan bir gün geçiren Akdağ, daha sonra beraberindekilerle acemi pistine yürüdü. İl Başkanı ve beraberindekilerle pistin başında kızağa binen Akdağ, bir süre sohbet etti. Akdağ ardından kızağıyla birlikte kaymaya başladı. Kızağıyla pistin sonuna giden Akdağ'ın ilk sorusu Benden önce gelen var mıydı oldu.

Gençlerle birlikte eğlenceli anlaş yaşayan Akdağ, Kış Şöleni Erzurum Gençlik Buluşması'nda gençlerimizle beraberiz. Gençlerimiz bizim geleceğimiz ve Türkiye'nin en büyük hazinesi. Tabii Erzurum'da Türkiye'nin Anadolu'nun zirvesinde karın, kışın bir numaralı kenti. Kışın tatil yapmak isteyen, eğlenmek isteyen bu beyaz tabiatın mükemmelliğini, tertemiz havasını solumak isteyenleri Erzurum'a davet ediyoruz diye konuştu.

Kızak kayan, halat çeken, kartopu oynayan gençlerle birlikte enerjisini tazelediğini söyleyen Akdağ, çocukluğunda en büyük keyfinin kızak kaymak olduğunu ifade etti. Akdağ, yaklaşan sömestri tatili sebebiyle çocukları, gençleri, aileleri Erzurum'a davet etti.

Kaynak: DHA