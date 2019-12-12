Erzincan'da Roma dönemine ait tarihi sikke ele geçirildi
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Erzincan'da Roma dönemine ait tarihi sikke ele geçirildi

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Roma dönemine ait 17 adet tarihi sikke ele geçirildi.

12.12.2019 11:21 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:26
Erzincan'da Roma dönemine ait tarihi sikke ele geçirildi

İl tarafından kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında dönemine ait 17 adet tarihi sikke ele geçirildi.


Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzincan genelinde kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Roma dönemine ait olduğu düşünülen 17 adet tarihi sikke ele geçirdi.


Konuyla ilgili M.Y ve H.B isimli şahıslar hakkında adli işlem yapıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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