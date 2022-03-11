Erzincan'da kar nedeniyle rehabilitasyon merkezleri ve özel kursların faaliyetlerine ara verildi - Haberler

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Erzincan'da kar nedeniyle rehabilitasyon merkezleri ve özel kursların faaliyetlerine ara verildi

AA - Barış Yalçınkaya - Güncel
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Erzincan'da kar nedeniyle rehabilitasyon merkezleri ve özel kursların faaliyetlerine ara verildi

Erzincan'da kar yağışı nedeniyle yarın ve 13 Mart'ta rehabilitasyon merkezleri, özel kurslar, yetiştirme kursları ile tüm eğitim faaliyetlerine ara verildi.

Erzincan'da kar yağışı nedeniyle yarın ve 13 Mart'ta rehabilitasyon merkezleri, özel kurslar, yetiştirme kursları ile tüm eğitim faaliyetlerine ara verildi.

Vali Mehmet Makas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğunu bildirdi.

Bu nedenle 12-13 Mart'ta özel kurslar, rehabilitasyon merkezleri, destekleme ve yetiştirme kursları, özel okulların telafi kursları ve tüm eğitim faaliyetlerine ara verildiğini açıkladı.

AA / Barış Yalçınkaya - Güncel

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