Erzincan'da iki hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
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Erzincan'da iki hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

18.12.2020 13:23 | Son Güncelleme: 18.12.2020 13:26
Erzincan'da iki hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Erzincan'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Erzincan'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 24 BC 954 plakalı hafif ticari araç, İliç-Refahiye kara yolunun Boyalık mevkisinde, İl Sağlık Müdürlüğüne ait 10 DG 437 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada yaralanan E.Ö, G.T. ile İl Sağlık Müdürlüğü aracındaki İsmail Akkaya ve Yasin Kapıcıoğlu, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından İliç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralılardan Akkaya ve Kapıcıoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

E.Ö. ve G.T. ise Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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