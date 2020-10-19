Erzincan'da evde kumar oynayan 6 kişiye para cezası
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Erzincan'da evde kumar oynayan 6 kişiye para cezası

19.10.2020 19:03 | Son Güncelleme: 19.10.2020 19:07
Erzincan'da evde kumar oynayan 6 kişiye para cezası

Erzincan'da bir evde kumar oynadıkları öne sürülen 6 kişiye para cezası verildi.

Erzincan'da bir evde kumar oynadıkları öne sürülen 6 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezi Kızılay Mahallesi'nde bir evde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Evde iskambil kağıtları ile kumar oynadıkları tespit edilen Afganistan uyruklu G.H, E.E, M.S, A.M, T. N. ile yer temininde bulunan şüpheli Z.S.M. yakalandı. 345 lira ile kumarda oyun için kullanılan iskambil kağıtları ele geçirildi.

Gözaltına alınan Afganistan uyruklu 6 kişiye kumar oynamaktan ve yeni tip koronavirüs (Koavid-19) tedbirlerini ihlalden idari para cezası uygulandı. Şüphelilerden Z.S.M'ye ayrıca "kumar oynamak için yer temin etmek" suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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