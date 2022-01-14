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Erzincan'da elektrik kablosu çalan 3 kişi tutuklandı

Erzincan'da elektrik kablosu çalan 3 kişi tutuklandı
AA / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Erzincan'da, işyerinden elektrik kablosu çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Erzincan'da, işyerinden elektrik kablosu çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Demirkent Mahallesi'nde bir işyerinden elektrik kablosu çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık zanlısı G.A, B.A. ve F.A'yı Aslanlı Mahallesi'nde yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada, keser, kerpeten, bıçak ile bir miktar bakır kablo ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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AA / Kemal Özdemir - Son Dakika Haberleri

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