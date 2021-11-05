ERÜ Spor Bilimleri Fakültesi, Yozgat'tan gelen öğrencileri ağırladı

YOZGAT (İHA) - Yozgat'tan gelen ortaokulu öğrencileri, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Spor Bilimleri Fakültesi'nde ağırlandı. Keyifli anlar geçiren öğrenciler sportif, sosyal ve kültürel etkinlikler ile unutulmaz bir gün yaşadı.

Yozgat Osmanpaşa Ortaokulu ve Boğazlıyan Çakmak Ortaokulundan gelen toplam 39 öğrenci, öğretmen ve idareci, ERÜ Spor Bilimleri Fakültesi, eğitimde program dışı etkinlikler dersi kapsamında, ders koordinatörü Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak'un misafiri oldu. Erciyes Üniversitesi Kampüsü içerisinde bir dizi sportif, sosyal ve kültürel etkinliklere katılan öğrenciler, unutulmaz bir gün yaşadı. Program hakkında bilgiler veren Hasan Aksoyak, "Eğitimde program dışı etkinlikler dersi kapsamında bugün üniversitemizde Yozgat ve Boğazlıyan'dan gelen toplam da 39 kişilik öğrenci ve öğretmen kafilesini misafir etme şansı bulduk. Etkinliğimiz kapsamında önce açık futbol sahamızda ve atletizm pistinde branş ve tesis tanımı yapılarak sportif etkinlikler düzenlendi. Sonrasında Ahmet Bilge Spor Salonu'nda basketbol, voleybol, futsal ve hentbol branşlarının uygulamalı tanıtımı yapılarak yine öğrencilerle birlikte bu branşlar ile ilgili etkinlikler düzenlendi. Sonrasında bireysel sporlar salonunda cimnastik branşında kullanılan aletlerin tanıtımı yapılarak büyük trambolin ve sünger havuzunda çeşitli eğitsel oyunlar düzenlendi. Spor Bilimleri Fakültesindeki etkinlikler tamamladıktan sonra kampüs içerisinde bir tur düzenledik. Bu tur kapsamında yüzme havuzu, fitness salonu gibi tesisleri gezdikten sonra gölet çevresinde bir yürüyüş yaparak kampüs içerisinde ki etkinliklerimizi tamamladık. Devamında hep birlikte yenen öğle yemeğinin ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş ye giderek Kadir Has Stadyumu gezisi yapıldı. Bu kapsamda etkinliğimize katılan ve destek olan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Yozgat Osmanpaşa Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Nimet Ezgin de, "Mezun olduğum üniversiteyi tekrar kendi öğrencilerimle birlikte gezmek,onların bilgi becerilerini arttırmak, spor tesislerini ve branşlarını tanıtmak benim için son derece heyecan verici bir durum oldu. Bu etkinlikte desteklerini esirgemeyen, bizleri misafir eden hocam, antrenörüm Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak'a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Boğazlıyan Çakmak Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Şeyma Ünal ise, "Mezun olduğum, eğitim aldığım üniversiteme kendi eğitim verdiğim öğrencilerimle gelmek, onlara bu tesisleri göstermek, onlarla beraber sportif ve sosyal etkinlikler düzenlemek benim için büyük bir şans. Bugün öğrencilerim çoğu üniversite ve kampüs yaşamı hakkında bilgi sahibi oldular. Birçok branş, tesis gezme ve tanıma şansı buldular. Onların hiç unutamayacakları bir gün oldu. Bugün bizleri burada misafir eden değerli hocamız Hasan Aksoyak ve öğrencilerine sonsuz teşekkürler ediyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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