Ertelenen talep nedeniyle araç satışlarında patlama olması bekleniyor
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Toyota Türkiye, Türkiye, Güncel

Ertelenen talep nedeniyle araç satışlarında patlama olması bekleniyor

ALJ Türkiye ve Toyota Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, "Ülkemizde son 2 senelik ertelenen talep vardı.

29.03.2020 09:04 | Son Güncelleme: 29.03.2020 09:04
Ertelenen talep nedeniyle araç satışlarında patlama olması bekleniyor

ALJ Türkiye ve Toyota Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, "Ülkemizde son 2 senelik ertelenen talep vardı. Üzerine bu sürecin talebi de bindiğinde, pazarda çok ciddi artışlar olacaktır. Ancak dünya genelinde de ertelenen bir talep olduğunu düşünürsek bu iş ortadan kalktığı anda satış ve servislerde patlama olacağını gözlemlemek çok zor değil." ifadelerini kullandı.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, küresel bir sorun haline gelen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında, tüm çalışanlarını, bayilerini, partnerlerini ve müşterilerini kapsayan hızlı önlemleri hayata geçiren ALJ Türkiye ve Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Bozkurt, canlı yayın bağlantısı ile grup ve bayi çalışanlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

ALJ Türkiye çalışanları, bayi sahipleri ve bayi çalışanlarının internet üzerinden online olarak izlediği yayında Bozkurt, gündemdeki gelişmeleri değerlendirerek Kovid-19 salgını, salgının ekonomi ve iş üzerindeki etkilerini anlattı.

Açıklamada toplantıdaki görüşlerine yer verilen Bozkurt, bunun 100 yılda bir gerçekleşen bir olay olduğunu ve "dünyanın kurtuluş savaşı" olarak gördüklerini belirterek, ALJ grup olarak başta grup çalışanları ve aileleri, sonrasında temasta olunan müşteri ve üçüncü kişilerin güvenliği için alınan önlemleri aktardı.

Bir kısım çalışanın home ofis çalışmaya yöneltildiğini aktaran Bozkurt, şu anda satış ve kar etmek gibi hedefleri tamamen geri plana attıklarını, sadece müşterilerin mağdur olmaması için en temel hizmetleri mevcut şartlar altında devam ettirmeye çalıştıklarını bildirdi.

Bozkurt, ilk günden itibaren kurulan kriz yönetim ekibi ile tüm çalışanların düzenli olarak bilgilendirildiğini, günlük gelişmelere göre gereken aksiyonların da hızlıca alındığını vurguladı.

"Kimseyi işten çıkartmayacağız"

Ali Haydar Bozkurt, ALJ Türkiye olarak "iyi, kötü ve en kötü senaryolara" göre planlamalar yaptıklarını belirterek, "Bu sürecin en kısa sürede sona ermesini diliyoruz. En kötü senaryomuza göre, bugünden itibaren sene sonuna kadar satışlarımızın tamamen durduğu ve hiçbir gelir elde etmediğimiz bir ortam söz konusu olsa dahi, çalışanlarımızın ve ailelerinin mağdur olmaması için her ay ücretlerini ödeyecek şekilde planlamamızı yaptık." ifadelerini kullandı.

ALJ Türkiye grup şirketleri bünyesinde yaklaşık 500 bordrolu, taşeron ve hizmet veren firmalarla yaklaşık 900-1.000 kişilik bir ekibin sorumluluğunu taşıdıklarını anımsatan Bozkurt, "Bu süreçte birinci sosyal sorumluluğumuz, devlete ve millete destek olmaktır. Her kurum kendi gücüne göre bu sürece destek vermelidir. Biz de tüm çalışanlarımız ile birlikte iş partnerlerimizin de ödemelerini sene sonuna kadar yapacak şekilde planlamalarımızı yaptık. Bu süreçte kimseyi işten çıkartmayacağımız gibi, kimseyi zorunlu izne göndermeyeceğiz veya ücretsiz izin kullanmaya da zorlamayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"İhtiyacı olanlara engel olmamak adına devletin maddi desteğine başvurmayacağız"

Bozkurt, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından başlatılan kısa çalışma desteğine başvurmayacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Devletimizin bu desteğini çok anlamlı ve gerekli buluyoruz. Ancak bu destekten öncelikle KOBİ büyüklüğündeki işletmelerin faydalanarak, çalışanlarını mümkün olduğunca korumaları beklenmektedir. Bizim gibi daha büyük ve güçlü şirketlerin bu bütçeye ortak olmayarak, daha küçük firmaların bundan faydalanmasına olanak tanımamız gerekiyor. İhtiyacı olanlara engel olmamak adına devletin maddi desteğine başvurmayacağız. Biz şu anda, diğer harcamalarımızı sıfırlayarak, çalışanlarımızı sene sonuna kadar mağdur etmeyecek şekilde planlamalarımızı yapmış bulunuyoruz. Bu tür zor zamanlarda her bir bireyin, firmanın, kurumun kendi gücüne göre, işin bir ucundan tutması gerektiğine inanıyoruz. Her şeyi yetkili kurumlardan, devletten beklememek lazım. Hepimiz sürece destek vermeliyiz."

Ertelenmiş talepten dolayı satış ve servislerde ciddi artış bekleniyor

ALJ Türkiye ve Toyota Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Bozkurt, geçirilmekte olan bu zorlu süreçte bayi sahiplerine; çalışanlarına sonuna kadar sahip çıkmaları konusunda da çağrıda bulundu.

Bozkurt, "En büyük fedakarlığı şu anda bayi çalışanlarımız yapıyor. Risk grubu olarak en yüksek konumdalar. Biz bu fedakarlıkları unutmayacağız. Lütfen planlamalarınızı yaparken, yarın sokağa çıkma yasağı ilan edilse ve işletmelerimizin kapısını kapatıp eve gitmemiz gerekse dahi, dayanabileceğiniz en uzun süre çalışanlarınızın ücretlerini ödeyebilecek şekilde planlamanızı yapınız. Ticarette kar ve zarar kardeştir. Önemli olan çalışanlarımız ile birlikte bu süreci sağ salim geçirmek olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Yarın bu durum düzeldiğinde kayıpların telafi edilebileceğini aktaran Bozkurt, şunları kaydetti:

"Ülkemizde son 2 senelik ertelenen talep vardı. Üzerine bu sürecin talebi de bindiğinde, pazarda çok ciddi artışlar olacaktır. Ancak dünya genelinde de ertelenen bir talep olduğunu düşünürsek bu iş ortadan kalktığı anda satış ve servislerde patlama olacağını gözlemlemek çok zor değil. O gün geldiğinde de, tecrübeli elemanlara ihtiyacınız olacaktır. Ayrıca, yıllardır birlikte çalıştığınız bu arkadaşlara ve onların ailelerine karşı sorumluluklarınız olduğunu da hatırlatmak isterim."

Bozkurt, sürecin herkesi maddi manevi yoracağını belirterek, "Bu süreçlerde hoşgörüyü elden bırakmadan, birbirimize destek olarak bu zorluğun üzerinden hep birlikte geleceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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